À la demande du gouvernement français, Apple supprime Wish de l'App Store

Il y a 3 heures

Applications iPhone

Julien Russo

Bruno Le Maire ministre de l'Économie et des Finances a récemment demandé aux moteurs de recherche de supprimer le site Wish de leur référencement. Google, Yahoo ainsi que les autres ont dû s'exécuter ce week-end. Cette demande express concerne également les boutiques d'applications sur smartphones et tablettes, le Play Store a supprimé l'app il y a quelques jours et aujourd'hui c'est au tour de l'App Store.

Wish disparait de l'App Store

"Acheter en s'amusant", voici le slogan de Wish qui est devenu un véritable géant du commerce en ligne depuis sa création en juillet 2010. Malheureusement, le site américain vient de faire face au mécontentement du gouvernement français qui lui reproche de vendre des produits dangereux et non conformes aux règles européennes.

Wish avait déclaré surveiller de près les produits qui sont vendus sur son site, mais les efforts n'ont pas réussi à convaincre l'État français qui préfère faire en sorte de limiter au maximum la visibilité du site et de l'application.



La technique du gouvernement d'Emmanuel Macron est simple et extrêmement handicapante pour la fréquentation de Wish en France. Un utilisateur qui fait une recherche sur Google, Yahoo, Bing ou encore Ecosia ne peut plus tomber sur un résultat redirigeant vers Wish. La seule façon d'accéder au site à partir de maintenant, c'est de saisir l'URL directement ou de passer par des liens présents sur les réseaux sociaux.



Cette décision de Bruno Le Maire concerne aussi les stores pour télécharger nos applications sur smartphones et tablettes. Wish avait développé une app disponible gratuitement sur iOS et Android, elle est désormais supprimée du Play Store et de l'App Store. Google et Apple ont été contraints de virer l'application sous peine de poursuite judiciaire si cela n'était pas fait rapidement.

La France a eu beaucoup de patience avec Wish

Wish représente un poids lourd du commerce en ligne en France, c'est principalement pour cette raison que le gouvernement a pris du temps à convaincre Wish d'obéir aux règles de protection des consommateurs.

Malheureusement, l'entreprise américaine n'en a fait qu'à sa tête et a préféré continuer sur sa mauvaise lancée en ne respectant pas toutes les demandes de retraits de produits venant de la DGCCRF.



Le déférencement de Wish sur les moteurs de recherche et sur les stores d'Apple et de Google n'est que la première étape, ce que souhaite à présent Bruno Le Maire, c'est une interdiction totale du site sur le sol français.

Du côté de l'entreprise, on prend très au sérieux la perte du marché français, un recours juridique a été lancé contre la mesure du ministre de l'Économie et des Finances.



Selon Bercy, cette situation ne pouvait plus durer puisque chaque produit expédié vers une adresse française représentait un danger trop important lors de l'utilisation. Cela passait par les jouets pour enfant, les accessoires pour smartphone, les appareils de cuisine, les outils de jardin... Sur 140 produits mis en vente sur Wish, après analyse, la DGCCRF en a déduit qu'il y avait 90% d'appareils électriques considérés comme "dangereux", cette statistique diminuait avec les bijoux fantaisie (62%) et les jouets pour enfants (45%).



Comme Wish, Amazon est confronté à cette situation où les revendeurs se permettent de vendre des produits qui ne respectent pas les règles de protection des consommateurs, cependant comparé à son concurrent, Amazon arrive à être plus réactif et efficace pour que les produits soient supprimés de son catalogue et ne reviennent pas sous un autre nom.