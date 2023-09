Deezer augmente encore le prix de ses forfaits

Les abonnés Deezer risquent de l'avoir mauvaise. À nouveau, il va falloir dépenser un euro supplémentaire minimum pour accéder à la plateforme. Avec un forfait classique à 11.99 €, l'époque du 9.99 €/mois semble lointaine.

Rebelotte

Et c'est reparti pour un tour. Après avoir haussé ses prix en janvier 2022, Deezer demande une nouvelle fois à ses clients de passer à la caisse. À partir du 24 octobre, tous les forfaits mensuels et annuels seront plus chers. Pour les nouveaux abonnés, les nouveaux prix sont déjà actifs.

Premium (classique) passe de 10.99 € à 11.99 € par mois

Famille passe de 17.99 € à 19.99 € par mois

Comme vous pouvez le constater, ce changement place Deezer en tête de liste des services de streaming les plus onéreux. Ses concurrents directs comme Apple Music ou Spotify sont à 10.99 €/mois. Voilà qui devrait poser un problème pour attirer de nouveaux clients.



Deezer ne donne pas d'explications convaincantes dans son communiqué, si ce n'est que comme toutes les entreprises, elle essaye de s'adapter au mieux au coût de la vie actuelle. Cette hausse de prix concerne la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.



Cette nouvelle augmentation peut-elle vous donner l'envie de passer chez la concurrence ?

