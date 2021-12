Deezer augmente le prix de ses forfaits Premium et Famille dès le 18 janvier 2022

La hausse des prix, les taxes toujours plus importantes... On commence à avoir l'habitude en France ! Le service de streaming Deezer vient d'annoncer une mauvaise nouvelle pour ses abonnés et ceux qui seraient tentés de souscrire à une offre sous peu. L'abonnement Premium et Famille augmentent de prix.

Deezer risque de perdre des abonnés

Quand vous payez un abonnement à 9,99€ à une plateforme de streaming, le montant que perçoit le site est assez faible puisqu'il faut déduire la TVA qui va à l'État ainsi qu'une commission qui est attribuée aux maisons de disques des artistes que vous écoutez. Finalement, le service de streaming ne perçoit qu'environ 5,50€ à 6€ réellement sur votre abonnement (et encore...).



Pour Deezer, cette situation économique n'est plus possible, surtout sur un marché où il est difficile d'attirer de nouveaux abonnés à cause des offres très attractives chez la concurrence.

Dans une interview à France Info, Louis-Alexis de Gemini le directeur marketing de Deezer a expliqué que dès le 18 janvier 2022, les abonnés paieront leur abonnement plus cher !

Voici l'évolution des tarifs :

L'abonnement Deezer Premium passe de 9,99€ à 10,99€

L'abonnement Deezer Famille passe de 14,99€ à 17,99€

Bien sûr, Deezer sait que beaucoup de ses abonnés vont profiter de leur offre sans engagement pour partir chez la concurrence (Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music...), mais cette décision est indispensable pour permettre à Deezer de continuer son développement.



Selon le directeur marketing de Deezer, cette hausse tarifaire (sans valeur ajoutée pour les abonnés) n'est pas énorme puisqu'elle représente que 50 centimes de plus par compte pour le forfait Famille et seulement 1 euro supplémentaire pour le forfait Premium. Autrement dit, ce changement tarifaire ne va pas ruiner les abonnés Deezer qui feront le choix de rester dès la mise en place de la nouvelle grille tarifaire.

