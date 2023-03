Deezer annonce des résultats décevants pour 2022

Avec des acteurs comme Spotify, Apple Music ou encore YouTube Music, le marché du streaming musical est particulièrement compétitif. Si Deezer s'en est toujours bien sortie, le service de streaming français a vécu une année 2022 assez douloureuse à cause d'une perte conséquente d'abonnés.

Deezer en perte de vitesse ?

Mauvaise nouvelle pour Deezer, le service de streaming français a annoncé des résultats décevants pour l'année 2022. Malgré une augmentation du chiffre d'affaires, Deezer a perdu 200 000 abonnés dans le monde, ce qui correspond à environ 16 660 personnes qui ont procédé à la résiliation de leur abonnement chaque mois.



En plus de la baisse du nombre d'abonnés, Deezer a également enregistré une perte nette de 123 millions d'euros l'année dernière, ce qui va probablement inquiéter les investisseurs. Ces résultats sont en partie attribuables à la concurrence féroce sur le marché du streaming musical, où des services tels que Spotify, Apple Music et Amazon Music savent précisément comment attirer les nouveaux abonnés à coup d'offres promotionnelles et avancées technologiques.

Et les bonnes nouvelles ?

Heureusement, il n'y a pas que de mauvais points dans les résultats financiers de 2022 de Deezer. Malgré les pertes, la société est devenue plus populaire en France grâce à des investissements plus importants dans le marketing. En effet, le service de streaming a vu son nombre d'abonnés français évoluer de 8%, le "Made in France" semble plaire, tout comme les récentes fonctionnalités annoncées par Deezer.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, celui-ci est en hausse grâce à l'initiative de Deezer d'augmenter ses tarifs. Si cela a fait fuir beaucoup d'abonnés, on ne peut pas contester que dans l'ensemble, cela a été bénéfique. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 451 millions d'euros, soit une progression de 13%.



Du côté du directeur général de Deezer, on semble satisfait de cette année 2022, malgré quelques échecs :

Je suis très fier de ce que nous avons accompli en 2022 et je tiens à remercier les équipes pour l’exécution réussie de notre stratégie sur les 12 derniers mois. Lorsque j’ai rejoint Deezer, j’avais quatre objectifs précis : assurer le financement du groupe, renforcer notre différenciation, faire croître le chiffre d’affaires à deux chiffres et atteindre la rentabilité.



Malgré des conditions de marché très difficiles en 2022, nous avons pu sécuriser les moyens nécessaires pour exécuter notre business plan. Notre chiffre d’affaires a augmenté de 13 %, avec une progression de tous nos segments et géographies, tout en réduisant nos pertes sur notre cœur d’activité de 18 M€, ce qui nous met sur la voie de la rentabilité.

Un investissement prometteur dans Driiift

Pour se démarquer sur un marché ultraconcurrentiel, il y a deux solutions : baisser ses prix (ce qui est difficile en période d'inflation) ou innover en apportant de la nouveauté aux utilisateurs. Deezer a privilégié la deuxième approche avec l'investissement à venir dans l'entreprise Driiift.



Si vous ne connaissez pas Driiift, il s'agit d'une plateforme de streaming de musique en direct qui permet aux utilisateurs de regarder des concerts en direct, des performances acoustiques, des sessions de studio et plus encore.



Le concept de Driiift est de permettre aux artistes de se connecter directement avec leur public en offrant des performances en direct exclusives et intimes, tout en proposant une nouvelle expérience pour les fans de musique en ligne.



En investissant dans Driiift, Deezer espère se différencier des autres services de streaming de musique en offrant des expériences uniques et exclusives qui ne peuvent être trouvées sur aucune autre plateforme.

