Deezer lance des blind tests dans son application

Face à Spotify et Apple Music qui dominent très largement le marché du streaming musical, les autres acteurs comme Deezer essaient tant bien que mal d'attirer de nouveaux utilisateurs avec des fonctionnalités divertissantes. Le célèbre service de streaming français vient de dévoiler l'une de ses dernières idées... un blind test directement intégré dans l'app !

Après la reconnaissance musicale par fredonnement qui a surpris énormément de personnes qui ne s'attendaient pas à une telle nouveauté, Deezer continue d'innover en présentant à ses abonnés un test aveugle avec différents styles de musique.

Pour le lancement de cette nouvelle fonctionnalité, Deezer annonce fournir un catalogue d'une centaine de blind tests, vous aurez la possibilité de jouer avec des musiques Pop d'aujourd'hui, des musiques à succès dans les années 90, les hits populaires sur TikTok...



Comme l'explique Deezer dans son communiqué, c'est la première fois dans le monde qu'un service de streaming propose une telle expérience à ses abonnés. Deezer souhaite jouer sur le fun et attirer les jeunes utilisateurs qui sont très friands de ce type de fonctionnalité !

Voici ce que déclare Deezer :

La bonne nouvelle, c'est que les blind tests sont disponibles dès maintenant sur la page d'accueil de l'application Deezer sur iOS et Android. Si vous ne les trouvez pas, il faudra regarder sous la section "Flow" !

Le service de streaming offre aussi l’accès aux blind tests d'autres pays, il est possible de profiter de blind tests normalement réservés au Brésil, à l'Espagne, à l'Italie... Deezer n'impose aucune limite pour cette nouvelle fonctionnalité !

Alexandra Leloup, VP Core Product chez Deezer a déclaré :

Nous savons que beaucoup de personnes sont fières de leurs connaissances en matière de musique. Aujourd'hui, nous leur donnons une vraie chance de le prouver. Notre équipe éditoriale a réuni un excellent mélange de blind tests. Il permettra à nos utilisateurs les plus joueurs de se vanter de leur expertise auprès de leurs amis, de se lancer des défis, de découvrir de nouvelles musiques ou simplement de s’amuser ! Notre volonté est de continuer à rendre Deezer plus interactif et divertissant et cette nouvelle fonctionnalité illustre parfaitement cette ambition.