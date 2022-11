L'abonnement Deezer débarque dans les forfaits de Bouygues Telecom !

Face aux deux géants Spotify et Apple Music, la concurrence a plus que besoin d'attirer de nouveaux abonnés pour augmenter sa part de marché et rassurer les investisseurs. Deezer a conclu un important partenariat en France, le service de streaming vient de s'associer avec l'opérateur Bouygues Télécom pour donner un accès à l'abonnement Deezer Premium et Deezer Family avec une gigantesque réduction !

Deezer x Bouygues Télécom

Fidèle partenaire d'Orange depuis de longues années, Deezer propose désormais un accès avantageux à ses offres de streaming aux abonnés Bouygues Télécom.

Dès aujourd'hui, les clients de l'opérateur vont pouvoir profiter d'un des plus grands catalogues avec plus de 90 millions de titres, des fonctionnalités innovantes ainsi que des playlists et recommandations uniques et personnalisées.



Au programme de ce partenariat, on ne retrouve pas de gratuité, mais des prix bon marché qui vous feront de gigantesques économies tous les mois. Voici ce que propose Deezer dans le cadre de son partenariat avec Bouygues Télécom :

Une souscription au forfait Deezer Premium à 4,99€/mois au lieu de 10,99€/mois

au lieu de 10,99€/mois Une souscription au forfait Deezer Family à 8,99€/mois au lieu de 17,99€/mois

À noter qu'il s'agit d'une option à activer et qui sera disponible pour tous les abonnés Bouygues Télécom. Ce tarif préférentiel dure seulement 1 an, au-delà, le renouvellement automatique passera au prix standard. Bien sûr, c'est sans engagement !

Que ce soit chez Bouygues Télécom ou Deezer, on se félicite pour ce partenariat qui va permettre aux abonnés de l'opérateur de profiter d'une belle remise sur leur abonnement de streaming !

Stéphane Rougeot, directeur financier et vice-directeur général de Deezer a déclaré dans le communiqué de presse :

Ce partenariat en France avec Bouygues Telecom offre de réelles opportunités de croissance pour nos deux entreprises. Notre stratégie de développement est claire : nous continuons à apporter de la valeur ajoutée, de l'engagement et de la fidélité des clients à nos partenaires. Deezer a été créé en France, nos ressources technologiques et de développement sont basées à Paris et à Bordeaux, et notre service de streaming dispose de certaines des fonctionnalités les plus avancées du marché. Il nous semblait évident que nous pouvions offrir ce service à des millions de clients de Bouygues Telecom.

Même son de cloche du côté de Bouygues Télécom où on a rapidement compris que Deezer pourrait aider à convaincre de nouveaux clients à choisir une offre Bouygues plutôt que celle d'un concurrent :

En intégrant Deezer dans notre offre, nous poursuivons notre stratégie d'agrégateur de contenu. Nous sommes ravis de cet accord avec Deezer qui a une solide expérience dans la création de partenariats, ce qui nous permet d'offrir une nouvelle expérience de streaming de musique innovante à nos clients.

Même si Deezer est encore loin d'Apple Music et Spotify, le service de streaming va probablement connaître une importante croissance de sa part de marché en France dans les prochains mois grâce au partenariat avec Bouygues Télécom.

