Spotify HiFi : la disponibilité de la nouvelle offre est temporairement suspendue

Il y a 5 heures

Musique

Julien Russo

Initialement prévu pour une sortie avant le 1er janvier 2022, Spotify HiFi n'est finalement pas arrivé comme annoncé l'année dernière. Maintenant que la date limite est passée, beaucoup d'abonnés au service de streaming suédois se demandent s'ils auront un jour accès à l'audio sans perte... Apparemment, c'est mal parti pour avoir une visibilité sur une date de disponibilité !

Spotify HiFi, c'est pour quand ?

En 2021, Apple a frappé un gros coup sur le marché du streaming. À travers son service Apple Music, le géant californien a introduit la compatibilité Dolby Atmos, Spatial Audio et le Lossless à tous les abonnés sans hausse tarifaire, ajoutez à cela un catalogue impressionnant de musiques éligibles à ces nouveautés.



Visiblement, ce retournement de situation aurait un peu perturbé les plans de Spotify qui prévoyait de lancer une offre "Spotify HiFi" avec un prix plus important pour augmenter son chiffre d’affaires. N'oublions pas que contrairement à Apple, Spotify n'a que son service de streaming comme revenu, l'entreprise ne commercialise pas de smartphones, de tablettes...



Aujourd'hui, le lancement de Spotify HiFi est toujours d'actualité, mais l'offre n'a plus de date approximative, c'est-à-dire qu'elle pourrait très bien sortir cette année comme en 2023 ou 2024.

Autrement dit, les abonnés Spotify qui ne veulent pas se rapprocher d'un concurrent, doivent attendre dans le flou !

Spotify a tout de même répondu à ses abonnés sur son forum. Avec les discussions qui se multiplient à propos de l'arrivée des musiques compatibles HiFi, le service de streaming a rappelé avoir conscience de l'importance d'une telle nouveauté :

Nous savons que la qualité audio HiFi est importante pour vous. Nous ressentons la même chose et nous sommes ravis d'offrir une expérience HiFi Spotify aux utilisateurs Premium à l'avenir. Mais nous n'avons pas encore de détails sur le calendrier à partager.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant ici lorsque nous le pourrons.

Peut-on espérer un lancement de Spotify HiFi cette année ?

Est-ce que l'ajout de cette qualité audio sera sans coût supplémentaire pour concurrencer Apple Music ?

Toutes ces questions restent pour l'instant sans réponse.



Si vous êtes abonné Spotify et que vous êtes vraiment pressé de profiter de l'audio sans perte, vous pouvez toujours aller sur Apple Music qui vous offre 3 mois d'essai gratuit ou Amazon Music Unlimited qui vous propose l'audio HD (également sans perte).

À cause de cette attente, on imagine que les abonnés Spotify les moins fidèles partiront vers d'autres horizons...



Source

