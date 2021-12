Spotify HiFi est-il retardé à cause d'Apple ?

Spotify était tout joyeux de nous annoncer début 2021 un nouveau service baptisé Spotify HiFi et lancé cette même année. Nous approchons de la fin et à l'heure où nous rédigeons ces lignes, pas de nouvelles. Serait-ce "la faute" d'Apple ?

Pas de précipitation pour Spotify HiFi

Commençons par nous rappeler des faits. Au mois de février dernier, Spotify faisait une grande annonce autour d'un nouveau service HiFi destiné avant tout aux audiophiles et prévu pour le courant de l'année 2021. À peine trois mois plus tard, au mois de mai, plusieurs clients de la plateforme partageaient des captures d'écran laissant apparaître la mention "HiFi" sur certaines chansons.

On se disait alors que le déploiement du service à grande échelle était imminent et qu'on allait bientôt pouvoir le tester. Nous sommes le 24 décembre 2021, à six jours de la fin de l'année et force est de constater qu'il n'en est rien.



Spotify n'a plus communiqué sur le sujet depuis le mois de mai et personne, pas même les bêta testeurs, n'a pu mettre la main dessus ou récolter une information croustillante le temps de patienter. S'il est possible que les développeurs soient simplement en retard sur sa finalisation, l'hypothèse de la grande annonce d'Apple sortie de nulle part et qui chamboule les plans de Spotify n'est pas impensable.



Car si Spotify est silencieux depuis le mois de mai, c'est tout le contraire d'Apple qui à cette même période a surpris tout le petit monde du streaming musical en annonçant l'arrivée de l'Audio Spatial avec Dolby Atmos et du Lossless, autrement dit son propre service HiFi sur Apple Music.



Encore plus fort, dans son communiqué officiel, la pomme donnait une date précise de sa sortie à savoir juin 2021 en insistant qu'il serait sans surcoût pour les abonnés Apple Music et donc gratuit. Du côté de Spotify, il semblerait que l'on n'avait pas prévu de le proposer gratuitement et c'est peut-être l'une des raisons qui fait que ça prend du retard. On se rappelle bien évidemment d'Amazon Music qui a immédiatement baissé son forfait HiFi dans la foulée de l'annonce d'Apple afin de s'aligner sur la concurrence.



Au-delà du prix qui est l'un des atouts majeurs, ils ont sûrement remarqué que le service HiFi d'Apple fonctionnait à merveille et que ses fonctions étaient complètes. Là aussi peut-être que la plateforme avait prévu de lancer au départ un service "restreint" qui s'améliore au fil du temps mais une fois de plus, au vu de la concurrence féroce, le géant suédois a préféré prendre du recul.



Quelle que soit la raison, à moins d'une immense surprise dans les jours à venir, Spotify HiFi ne sortira pas en 2021 comme c'était prévu initialement. On fait tout de même confiance au numéro un dans son domaine qui devrait arriver courant 2022 avec un service concocté aux petits oignons pour les audiophiles abonnés à sa plateforme.