L'iMac M4 adore les écrans externes : deux 6K à 60 Hz ou 8K à 120 Hz (màj)

Hier, Apple a dévoilé la nouvelle génération d’iMac, désormais équipée de la puce M4. Bien que le design soit presque identique à celui de son prédécesseur, avec une gamme plus chamarrée que jamais, le nouvel iMac M4 présente quelques améliorations notables, dont la prise en charge accrue des écrans externes, en 6K ou 8K.



: quelques heures après notre article, Apple a mis à jour les spécifications techniques du nouvel iMac 2024 pour indiquer que les configurations dotées de la puce M4 à 10 cœurs prennent en charge un écran externe avec une résolution maximale de 8K à 60 Hz, et non à 120 Hz. Il s'agissait alors probablement d'une erreur, bien que la mention est encore visible sur plusieurs sites Apple du monde entier.

Prise en charge des écrans 8K à 120 Hz

Comme l'explique Apple en bas de la page des caractéristiques techniques, le nouvel iMac M4 peut se connecter soit à deux écrans externes en 6K à 60 Hz, soit à un seul écran 8K à 120 Hz, faisant de lui le premier Mac à offrir cette configuration d'affichage.

Jusqu’à deux écrans externes d’une réso­lution atteignant 6K à 60 Hz ou un écran externe d’une réso­lution atteignant 8K à 120 Hz

Auparavant, seuls quelques modèles de Mac proposaient l’affichage externe 8K, mais limités à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les modèles compatibles avec des écrans externes 8K à 60 Hz incluent :

Mac Studio 2023

Mac Pro 2023

Mac mini 2023 avec M2 Pro

MacBook Pro 2023 avec M2 Pro ou plus

Une évolution qui pourrait plaire aux clients amateurs de jeux vidéo notamment, mais qui n'est pas disponible sur la configuration de base à 1 499 €. La fonctionnalité 8K à 120 Hz est réservée aux modèles plus haut de gamme de l’iMac M4, ceux équipés d’un GPU à 10 cœurs (à partir de 1 749 €). Le modèle de base, avec un GPU à 8 cœurs, ne prend en charge qu’un seul écran externe en 6K à 60 Hz.

Autres améliorations du nouvel iMac

En plus de la puce M4, le nouvel iMac inclut désormais 16 Go de RAM en standard, une option de verre nano-texturé, quatre ports USB-C/Thunderbolt 4 et une caméra améliorée avec la fonctionnalité Center Stage. Apple a également introduit de nouvelles options de couleurs plus péchues que celles des modèles précédents.

Les prix du nouvel iMac débutent donc à 1 499 €, avec des précommandes ouverets et une expédition prévue pour le 8 novembre.

Les autres Mac M4

On s’attend à ce que d’autres Mac équipés de la puce M4, à venir aujourd'hui et demain, prennent également en charge le 8K à 120 Hz. Il s'agit du Mac mini M4 et des MacBook Pro M4.

Il est à noter qu’Apple ne propose pas encore d’écran externe en 8K à 120 Hz. Son très cher Pro Display XDR est en 6K à 60 Hz, et le "petit" Studio Display offre du 5K à 60 Hz. Et si Apple en profitait pour les renouveler ?