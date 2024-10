Mac mini M4 en fuite : M4 Pro, 64 Go de RAM, ports en facade et design compact

Alors qu'Apple a laissé entrevoir les Mac mini M4 et MacBook Pro M4 après la présentation de l'iMac M4 d'hier, Amazon n'a pas attendu et a publié les informations sur le prochain Mac mini, révélant plusieurs caractéristiques clés. Comme attendu, il s'agit d'un tout nouveau modèle, à la fois plus compact et plus puissant.

Une bête de course

D’après un tableau comparatif aperçu sur la page produit du nouvel iMac sur Amazon (mais retiré depuis), le futur Mac mini M4 serait proposé avec des options de puces M4 et M4 Pro (l'actuel est proposé avec les puces M2 et M2 Pro), avec des configurations atteignant jusqu’à un CPU à 14 cœurs et un GPU à 20 cœurs. Mais surtout, le géant de l'e-commerce suggère que le nouveau Mac mini 2024 est prêt à supporter jusqu’à 64 Go de RAM, soit le double de la limite actuelle de mémoire unifiée, tout en continuant à offrir des options de stockage allant jusqu’à 8 To. Une machine taillée pour le jeu, la conception 3D, le montage vidéo, le développement et plus encore.

À titre de comparaison, le Mac mini M2 Pro peut être configuré avec un CPU à 12 cœurs, un GPU à 19 cœurs et 32 Go de RAM. On se demande d'ailleurs quel sera l'écart entre la M2 Pro et la M4 Pro, cette variante n'ayant pas encore été testée par quiconque.



Voici le tableau comparatif que l'on pouvait consulter sur la page de l'iMac (et qui reviendra très certainement dans les prochaines heures) :

Un nouveau design

Si la partie technique est une bonne surprise, la miniature du Mac mini M4 laisse également entrevoir la présence de deux ports USB-C en façade à la manière du Mac Studio, qui pourraient être des ports Thunderbolt 4. On peut également distinguer ce qui semble être une prise casque sur le côté droit en façade, bien que l’image soit trop petite et floue pour confirmer.



Comparé à son grand frère, le Mac Studio, le nouveau Mac mini semble nettement plus compact que le modèle actuel, conformément aux rumeurs le rapprochant de la taille d’un Apple TV. Le style demeure, mais l'appareil est nettement moins encombrant, ce qui est toujours bon à prendre.



Pour ce qui est des coloris, on reste apparemment sur le modèle gris classique, pas de déclinaison Noir Sidéral par exemple.

Date de sortie

Apple devrait officiellement annoncer le nouveau Mac mini cet après-midi ou mercredi. L'autre annonce attendue est celle du MacBook Pro M4 avec des puces M4 Pro et M4 Max. On croise les doigts pour une baisse de prix, comme sur l'iMac 2024.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.