Le hub de Satechi ajoute des ports et du stockage au Mac mini M4

Satechi vient de dévoiler son futur hub conçu spécifiquement pour le dernier Mac mini 2024, promettant d'améliorer considérablement ses options de connectivité et de stockage. Celui qui est notre coup de coeur de cette année, grâce à son design ultra compact, ses performances de haut vol et son prix mini, pourrait trouver là un compagnon de choix.

Et si c'était l'accessoire parfait pour votre Mac mini ?

Voici une présentation des points clés du hub Satechi pour le nouveau Mac Mini M4 :

Accès simplifié : les ports orientés vers l'avant facilitent la connectivité.

les ports orientés vers l'avant facilitent la connectivité. Qualité de fabrication haut de gamme : construction élégante en aluminium avec un profil mince et des évents de dissipation de chaleur pour une circulation d'air et des performances optimales.

construction élégante en aluminium avec un profil mince et des évents de dissipation de chaleur pour une circulation d'air et des performances optimales. Extension USB-A : le hub ajoute trois ports USB-A, complétant les ports USB-C et Thunderbolt des nouveaux modèles Mac mini, facilitant la connexion d'appareils existants.

: le hub ajoute trois ports USB-A, complétant les ports USB-C et Thunderbolt des nouveaux modèles Mac mini, facilitant la connexion d'appareils existants. Emplacement pour carte SD : remédiant à l'une des omissions notables du Mac mini, ce hub comprend un emplacement pour carte SD en façade, semblable à celui que vous trouveriez sur le Mac Studio, pour un accès pratique.

: remédiant à l'une des omissions notables du Mac mini, ce hub comprend un emplacement pour carte SD en façade, semblable à celui que vous trouveriez sur le Mac Studio, pour un accès pratique. Mise à niveau du stockage via NVMe : peut-être plus particulièrement, il dispose d'un boîtier NVMe, permettant l'ajout d'un stockage SSD allant jusqu'à 4 To, offrant une solution économique par rapport aux chères options de mise à niveau d'Apple pour le stockage interne.

La conception du hub correspond évidemment parfaitement au Mac mini avec sa construction en aluminium, garantissant qu'il s'intègre parfaitement à l'esthétique de l'ordinateur conçu par les ingénieurs d'Apple. Satechi a pris soin de maintenir le flux d'air et les performances Wi-Fi du Mac mini avec cet accessoire.



Bien que les détails de prix restent inconnus, le hub ne sera pas disponible avant le printemps 2025 aux États-Unis, et probablement au-delà en France. Mieux, le constructeur basé à San Diego prévoit de proposer une version sans boîtier NVMe pour ceux qui n'ont pas besoin de stockage supplémentaire.



Les clients intéressés par le produit peuvent s'inscrire sur le site de Satechi et recevoir une remise de 20 % dès sa sortie. La société vendra également son accessoire sur sa boutique officielle Amazon, comme elle le fait actuellement pour le hub des Mac mini M1 et M2.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.