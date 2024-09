Le mois prochain, Apple devrait organiser un nouvel évènement visant à dévoiler de nouveaux iPad, mais aussi de nouveaux Mac avec la fameuse puce M4 ultra-performante. Une information a fuité hier soir à propos de la prochaine génération de Mac mini, on a quelques informations comme le fait qu’Apple devrait ajouter plus de connectiques USB-C !

Apple pourrait bien avoir laissé s’échapper des informations sur un nouveau modèle de Mac mini, à travers un changement dans le code de macOS 15, découvert lors de la dernière mise à jour publiée hier soir. Ce nouveau modèle intrigant, équipé de la dernière puce Apple Silicon, comporterait cinq ports USB-C, selon l’analyse du code effectuée par des experts.



La fuite, révélée par un élément du code mentionnant un mystérieux “Mac mini Apple Silicon (5 ports)”, laisse entendre que deux des cinq ports seraient positionnés à l’avant de l’appareil et le reste à l’arrière. Mark Gurman de Bloomberg a confirmé précédemment que ce futur Mac mini bénéficierait probablement de ports Thunderbolt 4 utilisant des connecteurs USB-C, mais sans donner de détails précis sur leur nature.

Le nouveau Mac mini serait aussi remarquablement compact, presque aussi petit qu’une Apple TV, tout en offrant des performances de haut niveau grâce aux processeurs M4 et M4 Pro. Ce modèle romprait avec la version actuelle, sortie en janvier 2023, en abandonnant les ports USB-A, un choix qui pourrait ne pas plaire à tous les utilisateurs.



Selon les rumeurs, Apple pourrait dévoiler ce Mac mini lors de son événement d’octobre, en même temps que d’autres appareils, notamment des Mac équipés de puces M4 et un nouvel iPad mini. Si cela se confirme, cette nouvelle version du Mac mini promet d’offrir une puissance et une connectivité impressionnantes dans un format encore plus réduit.

Apple has confirmed that a new Mac mini is coming and it will come with 5 USB-C ports as reported by @markgurman pic.twitter.com/p5QBQmQkfk