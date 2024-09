Le MacBook Pro M3 sera compatible avec deux écrans externes via une mise à jour

Apple a présenté hier le MacBook Air M3 avec une nouveauté qui ne servira pas à la majorité, mais qui était demandée : la gestion du multi écran. Grâce à la puce M3, le MacBook Air pourra piloter simultanément deux moniteurs externes, en tout cas si le couvercle de l'ordinateur est fermé. De quoi améliorer la productivité au bureau, mais qui laisse sur le carreau le MacBook Pro M3, sorti il y a quelques mois. Heureusement, Apple a pensé à tout.

Une bonne nouvelle pour les clients

Celui qui est affublé du nom "Pro" aura bel et bien droit à une mise à jour logicielle permettant au MacBook Pro 14 pouces avec la puce M3 de base (les autres ayant déjà cette capacité) d'étendre le bureau sur deux écrans externes avec le couvercle fermé.

Cela pourrait se faire dès cette semaine avec macOS 14.4, ou bien dans une mise à jour prochaine. Le MacBook Air M3, disponible en 13 et 15 pouces, sera commercialisé à partir de vendredi avec la version 14.4 de Sonoma.



Le MacBook Air et le MacBook Pro de base entrent donc dans une nouvelle ère, parfaite pour les usages professionnels. Jusqu'à présent, Apple limitait la prise en charge d'un moniteur externe à un seul écran sur ses ordinateurs d'entrée de gamme. Il fallait une puce "Pro" ou "Max" pour brancher plusieurs moniteurs, sauf à avoir un Mac Mini. L'ordinateur de bureau est doté d'un port HDMI capable de piloter un deuxième écran, mais il n'a pas d'écran intégré.



Pour ceux qui ont bien suivi l'histoire du Mac, il faut tout de même rappeler que les récents MacBook Air sous Intel prenaient en charge deux écrans externes en plus de l'écran intégré. Apple n'a donc pas encore rattrapé son retard sur ce point, même si on devine qu'il s'agit de différencier ses gammes.



Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour les clients du MacBook Pro 14 pouces qui offre des performances similaires au Air mais avec un écran plus abouti (miniLED), plus de ports et une ventilation active pour des usages intensifs prolongés.