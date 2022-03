Un leaker dévoile les dernières informations sur l’iPhone SE 3

Un compte Twitter prétendant être le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a partagé ses "prédictions" pour l'iPhone SE de troisième génération, fournissant potentiellement plusieurs détails sur l'appareil qui sera vraisemblablement présenté mardi prochain lors du keynote Peek Performance.

Tous les détails sur l’iPhone SE 3

Reprenant des informations déjà publiées par les précédentes rumeurs, le tweet affirme que l'iPhone SE de troisième génération arborera le même design que le modèle actuel, la puce A15 Bionic et la connectivité 5G, mais il y a plusieurs détails supplémentaires.

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar'22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 4, 2022



Le tweet affirme que l'iPhone SE 2022 ajoutera une nouvelle option de stockage de 256 Go en plus des variantes existantes de 64 Go et 128 Go, et précise que les capacités 5G de l'iPhone SE comprendront à la fois la connectivité 5G mmWave et Sub-6GHz, ce qui n'était pas précisé jusque-là. La mention de la puce A15 Bionic semble également dissiper l'incertitude sur le professeur qui pourrait également être une puce A14 Bionic.



En outre, le tweet confirme que l'iPhone SE continuera de proposer les mêmes coloris blanc, noir et rouge que le modèle actuel, et qu'aucune nouvelle couleur ne sera disponible. Il est également intéressant de noter que les évolutions de l'appareil photo ne sont pas évoquées.



Le leaker ajoute également que la production de masse du nouvel iPhone SE 3 commence ce mois-ci et qu'Apple prévoit d'expédier 25 à 30 millions d'unités cette année.

Ming-Chi Kuo est un analyste de TF International Securities et révèle souvent des informations précises sur les projets d'Apple. Kuo partage normalement ses informations dans des notes officielles destinées aux investisseurs et n'a jamais publié d'informations de ce type sur Twitter auparavant. Il est difficile de vérifier la véracité du compte, mais nous pourrons confirmer ou infirmer le contenu mardi prochain, en direct sur iSoft. Apple devrait également lancer l’iPad Air 5 et de nouveaux Mac.