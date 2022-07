Découvrez les dernières informations révélées sur le PlayStation VR 2

Sony n'a pas dit son dernier mot en ce qui concerne la réalité virtuelle, le créateur de la PlayStation compte bien frapper un gros coup en commercialisant prochainement son PlayStation VR de seconde génération. De nouvelles informations viennent de débarquer sur ce futur casque de réalité virtuelle, les derniers détails communiqués montrent que Sony va viser le haut de gamme et devrait faire mal à la concurrence.

Le PlayStation VR 2, les derniers détails à connaître

C'est via un article de blog que l'équipe PlayStation dévoile les futures nouveautés à venir sur le PlayStation VR 2.

Les promesses sont nombreuses et ambitieuses, on retrouve l'arrivée prochaine de nouveaux jeux passionnants aux graphismes époustouflants accompagnée de nouvelles expériences qu'on n’aperçoit pas encore chez la concurrence.

Sony a divulgué plusieurs fonctionnalités "star" de son prochain casque de réalité virtuelle !

L'espace de jeu personnalisé

Avec les manettes PS VR2 Sense et les caméras intégrées, la zone de jeu va pouvoir être adaptée aux préférences du joueur. En plus de balayer la pièce avec les caméras, vous pouvez également étendre et ajuster la zone de jeu avec les manettes PS VR2 Sense pour l’accommoder à vos préférences et aux conditions dans lesquelles vous jouez.



Ce qui est incroyable, c'est que les développeurs vont proposer une alerte visuelle pendant la session gaming quand vous vous rapprochez trop près d'un mur ou que vous êtes sur le point de sortir de la pièce sans vous en rendre compte. Cette initiative va permettre aux joueurs de ne pas se blesser en cas de mouvement brusque et éviter de casser des objets qui se trouvent à proximité d'eux.

L'analyse de la pièce sera enregistrée pour vos futures utilisations, toutefois la mémoire sera effacée si vous jouez dans une autre pièce pour vos prochaines sessions gaming.

Soyez physiquement présent dans votre gameplay diffusé sur internet

L'autre nouveauté, c'est la possibilité de vous filmer pendant que vous jouez, il vous suffira de connecter une caméra HD de PlayStation 5 à votre console et de la poser devant vous.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, il sera possible d'enregistrer en direct un gameplay de réalité virtuelle puis de vous ajouter dedans.



Une excellente idée pour les streamers Twitch, YouTube, Facebook Gaming... Cette nouveauté devrait permettre de considérablement augmenter les streams de jeux en VR !

Pour Sony, c'est aussi une gigantesque publicité, puisque les propriétaires de PS5 qui hésitent à acheter le PlayStation VR 2 pourront constater à quel point les jeux en VR sont fun.

La vue transparente

Le PS VR2 dispose d'une nouvelle vue transparente qui vous permettra de voir à l'extérieur même en portant le casque. Vous pouvez utiliser cette fonction pour localiser vos contrôleurs PS VR2 Sense sans enlever le casque, ce qui en fait un ajout pratique. Il suffit d'appuyer sur le bouton de fonction du casque PS VR2 ou d'utiliser la carte du centre de contrôle associée pour passer de votre environnement réel au virtuel et inversement.



Cela peut s'avérer bénéfique quand quelqu'un entre dans la pièce ou quand on souhaite regarder son téléphone sans enlever le casque sur sa tête. L'équipe PlayStation confirme que le mode "vue transparente" ne permettra aucun enregistrement de votre environnement.

Le mode VR et cinématique

En mode cinématique, l'interface utilisateur et le système de la PS5, ainsi que les médias non VR et le matériel de jeu, peuvent être vus sur un écran de cinéma virtuel. Le contenu en mode cinématique sera affiché dans un format vidéo HDR (High Dynamic Range) 1920 x 1080 à des fréquences d'images de 24 ou 60 hertz, voire 120 hertz.



Du côté de la VR, vous pourrez jouer à des jeux en réalité virtuelle dans un monde virtuel à 360° lorsque vous êtes en mode VR. Avec une fréquence d'images de 90 Hz à 120 Hz, le contenu sera visible dans un format vidéo HDR de 4000 × 2040 (2000 x 2040 pour chaque œil).



Grâce à une nouvelle mise à jour du logiciel système, les développeurs qui conçoivent des jeux PS VR2 auront bientôt accès à la toute dernière expérience utilisateur. Le PS VR2 repoussera les limites de l'innovation en matière de jeux et offrira de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Sony s'engage à prochainement annoncer la date de lancement de la plateforme et les futurs jeux. C'est probablement une question de quelques mois d'attente.



Source