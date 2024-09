Une rare vidéo de l'intérieur d'un Silicon Lab d'Apple

Ce week-end, CNBC a partagé un rapport approfondi et une vidéo sur les efforts de fabrication de puces du côté de la firme de Cupertino. Alors que les avertis n'y apprendront pas grand chose, la vidéo offre un rare aperçu de l'intérieur de l'un des laboratoires de test de puces d'Apple en Californie, ainsi que des commentaires du responsable de la fabrication des processeurs, Johny Srouji, et du chef de l'ingénierie matérielle, John Ternus.

Découvrez les coulisses d'Apple Silicon

Le rapport retrace l'histoire de la fabrication de puces en interne, le fameux projet Apple Silicon qui a été dévoilé au grand jour en 2020 avec les premiers Mac M1, et aborde également les perspectives d'avenir de la société. Sans grande surprise, aucune exclusivité sur les prochains Mac M3 ou M4 n'est à signaler, mais c'est toujours intéressant de voir les coulisses.

Les processeurs Apple, depuis 2010

Au cours des deux dernières décennies, la montée en flèche de l'action AAPL d'Apple a été largement attribuée à ses appareils grand public emblématiques, à commencer par l'iPod et le Mac, suivis de l'iPhone, de l'iPad, de l'Apple Watch et des AirPods. Le casque Vision Pro est d'ailleurs le prochain sur la liste. Toutefois, le succès d'Apple ne se limite pas aux produits. À l'Apple Park, le siège de l'entreprise, dans une modeste salle remplie de machines bourdonnantes, une équipe d'ingénieurs est occupée à concevoir des puces personnalisées qui alimentent les produits les plus populaires d'Apple. Cette aventure dans le développement de semi-conducteurs personnalisés a commencé avec l'iPhone 4 en 2010 et s'est depuis étendue à tous les nouveaux ordinateurs Mac, marquant la fin de la dépendance d'Apple à l'égard d'Intel. La transition d'Intel vers ARM.



John Ternus reconnaît que le développement de technologies en interne, en particulier le silicium, est l'un des changements les plus importants de ces dernières années. Toutefois, ce changement introduit également de nouveaux risques. Le silicium avancé d'Apple est principalement fabriqué par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), et le marché de l'informatique est en plein chamboulement, avec le renouveau d'entreprises comme Microsoft dans des domaines tels que l'intelligence artificielle.

De nombreux composants personnalisés

Ces derniers jours, nos confères de CNBC ont donc pu visiter l'un des laboratoires de puces d'Apple sur son campus de Cupertino. Johny Srouji a souligné l'efficacité de l'entreprise en matière de développement de puces, en se concentrant sur l'optimisation des produits plutôt que sur la vente de puces à l'extérieur. Cette approche permet à Apple de personnaliser les puces avec précision pour ses produits, ce qui conduit à des innovations telles que la possibilité de faire tourner des jeux AAA sur iPhone 15 Pro ou une annulation du bruit dans les AirPods Pro 2 fortement améliorée.



L'équipe d'Apple chargée du silicium, qui se compte désormais des milliers d'ingénieurs, travaille dans le monde entier, avec des installations en Israël, en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis. La société développe principalement des systèmes sur puce (SoC) qui intègrent le CPU, le GPU et d'autres composants, notamment une unité de traitement neuronal pour les tâches d'intelligence artificielle. La série A, le premier SoC d'Apple, a évolué jusqu'au A17 Pro, qui équipe les iPhones et d'autres appareils. La série M, à commencer par la M3, équipe désormais tous les nouveaux Mac 2023. En outre, la série S, les puces H et W, les puces U et la nouvelle puce R1 du Vision Pro sont destinées à des produits spécifiques, ce qui témoigne de l'engagement d'Apple en faveur d'une technologie sur mesure.



Il est clair que l'abandon des processeurs Intel au profit de l'architecture Arm a établi de nouvelles normes en matière d'efficacité énergétique et de performances.



Les efforts de l'entreprise en matière d'IA sont également à noter, avec le moteur neuronal d'Apple qui alimente des fonctionnalités telles que Face ID et Animojis. Les avancées d'Apple en matière d'IA devraient s'intensifier, avec des acquisitions dans ce domaine et le développement de grands modèles de langage. On murmure qu'iOS 18 sera dopé à l'intelligence artificielle.

Les défis à venir

Malgré ces avancées, il reste encore énormément de travail. Apple dépend toujours de Qualcomm pour les modems et s'appuie sur des fournisseurs tiers pour les composants tels que la mémoire ou les écrans. L'évolution de l'entreprise vers l'autonomie en matière de fabrication de puces reflète également les tendances du secteur, avec des géants de la technologie comme Amazon, Google, Microsoft et Tesla qui s'aventurent dans le développement de puces personnalisées.



Malgré les efforts d'Apple, la pénurie mondiale de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine des puces, la complexité du développement des modems et la dépendance à l'égard de fabricants externes comme TSMC restent des points d'achoppement. L'engagement d'Apple à diversifier sa chaîne d'approvisionnement et à ramener une partie de la fabrication aux États-Unis sont en cours.



En somme, le choix d'Apple de partir dans le développement de puces personnalisées a été salvateur, lui permettant d'innover et d'être à la pointe de l'industrie technologique. La capacité de l'entreprise à intégrer son matériel et ses logiciels de manière transparente l'a toujours distinguée, mais la conception de chaque composant interne est l'objectif ultime.