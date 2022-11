Aqara dévoile le calendrier de transition vers Matter et Thread

La société Aqara a partagé son calendrier pour la transition vers le protocole de maison intelligente Matter, notamment soutenu par Apple.



Aqara a travaillé avec la Connectivity Standards Alliance (CSA), et donc Apple, Google et Samsung sur les premiers programmes de test afin d'assurer une transition en douceur vers le déploiement de Matter. Les utilisateurs d'Aqara auront d'abord un premier accès en décembre 2022 via l'Aqara Hub M2 par le biais d'une mise à jour du firmware, qui permettra aux appareils Aqara Zigbee existants de devenir compatibles avec Matter.

Aqara passe à Matter

Comme expliqué dans un communiqué en 2021, tous les produits Aqara vont y passer. C'est le cas des concentrateurs Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3 et Camera Hub G2H Pro qui seront servis les premiers.



De plus, les mises à jour logicielles apporteront le support de Matter à plus de 40 appareils Zigbee d'Aqara. Grâce aux hubs Aqara, ces appareils pourront prendre en charge Matter et se connecter à d'autres appareils Matter tiers.



Voici une liste non exhaustive :

Capteur de porte et de fenêtre

Capteur de température et d'humidité

Détecteur de mouvement et détecteur de mouvement P1

Capteur de vibration

Interrupteur mural intelligent (US)

Interrupteur mural intelligent H1 EU

Smart Plug (US & EU)

Module interrupteur simple T1

Mini interrupteur sans fil

Télécommande sans fil H1

Télécommande sans fil (simple et double bascule)

Thermostat pour radiateur E1

Commande de stores à enrouleur E1

Pilote de rideau E1

Contrôleur de stores à enrouleur (Zigbee 1.2)

Ampoule à LED et ampoule à LED T1 (blanc réglable)

Au total, Aqara prévoit d'apporter la prise en charge de Matter à plus de 160 appareils répartis dans 10 catégories de produits. De quoi se faire une belle installation compatible HomeKit pour les clients Apple.

Prise en charge de Thread

Aqara prévoit également une nouvelle gamme d'appareils basés sur Thread. S'appuyant sur le succès du nouveau capteur de porte et de fenêtre d'Aqara ainsi que du capteur de mouvement, la société va rafraîchir la conception de ces deux appareils pour adopter le protocole Thread - entre autres améliorations - afin de permettre la prise en charge native de Matter et la connexion directe avec le contrôleur Matter sans l'utilisation d'un hub. Les nouveaux capteurs seront disponibles au début de l'année prochaine.



Une série d'appareils Aqara basés sur le protocole Thread suivra, notamment divers capteurs intelligents, des variateurs de lumière, des prises intelligentes, des lampes et la prochaine génération de concentrateur domestique intelligent avec prise en charge multiprotocole. Un nouveau Aqara Hub M3 est conçu non seulement pour permettre aux appareils Aqara Zigbee de prendre en charge Matter, mais aussi pour servir de routeur frontalier Thread et de contrôleur et commissaire Matter, qui peuvent directement connecter et gérer les appareils domestiques intelligents compatibles avec Thread et Matter.



Pour ceux qui ne le savent pas, Aqara fabrique des produits de maison intelligente abordables depuis de nombreuses années, et devrait profiter de la tendance pour se faire connaitre un peu plus du grand public. Les produits Aqara commencent à 20 euros sur Amazon.

