SFR dévoile son calendrier de coupure des réseaux 2G et 3G

Les technologies progressent vite et il est indispensable pour les opérateurs de suivre le rythme afin de ne pas créer un décalage vis-à-vis de la concurrence. Après Orange qui a annoncé son intention de couper la 2G en 2025 et la 3G en 2028, c'est au tour de SFR de dévoiler publiquement son calendrier pour l'évolution de son réseau mobile.

Coupure de la 2G en 2026 et de la 3G en 2028

Certains pays ne proposent plus d'accès à la 2G, une décision qui a été prise pour éviter les maintenances, libérer des fréquences et se concentrer davantage sur la performance et le déploiement de la 4G et de la 5G. Conscient qu'il faut toujours regarder devant soi pour avancer et évoluer, SFR a décidé de suivre la politique d'Orange qui consiste à couper définitivement la 2G et la 3G avant 2030 sur le territoire français.



Pour montrer que ces deux réseaux sont complètement dépassés, SFR rappelle tout de même que la 2G a été lancée en France en 1991 et que la 3G a commencé son déploiement dès 2000. Autrement dit, des technologies vieillissantes qui ne devraient même plus être actifs à l'heure actuelle.

Dans son communiqué, SFR explique :

SFR a décidé de réallouer dans les prochaines années les radiofréquences de ses réseaux 2G et 3G vers ses réseaux 4G et 5G. Cette opération permettra d’apporter plus de débit et d’améliorer encore la réactivité et la qualité de la voix grâce à la généralisation de la VOLTE. Plus intelligentes et plus sécurisées, ces dernières technologies sont également plus efficaces en matière de consommation énergétique.

À propos des objets connectés qui risquent d'être impactés, SFR affirme avoir anticipé l'évolution. SFR est le premier opérateur à proposer le NB-IoT (Narrow-Band Internet of Things). SFR a commercialisé ensuite, en septembre dernier, le LTE-M (Long-Term Evolution for Machines). Ces technologies en 4G prennent d’ores et déjà le relais des précédentes (en 2G-3G).

Et les clients qui n'ont pas de smartphones ?

Hors de question pour SFR de perdre des abonnés avec l'arrêt de la 2G et de la 3G. L'opérateur assure qu'il y aura un accompagnement très poussé pour les abonnés particuliers comme professionnels qui n'ont pas accès aux technologies les plus récentes. SFR explique que le fait de couper la 2G et 3G dans quelques années permet aux équipes d'être formées et de s'organiser pour cette grande transition, chose qui n'aurait pas été possible avec un black-out rapide.



