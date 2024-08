iOS 18 : l'Éclairage adaptatif avec Matter débarque dans l'app Maison

L'une des grandes forces de l'écosystème Apple est sa capacité à faire interagir de manière fluide et intuitive ses différents appareils et services. Avec iOS 18, prévu pour cet automne, la firme de Cupertino va encore améliorer l'intégration de son app Maison avec le standard Matter. En effet, les ampoules connectées compatibles Matter pourront bénéficier de la fonctionnalité Éclairage adaptatif, jusqu'ici réservée aux accessoires HomeKit.

Nanoleaf confirme tester l'Éclairage adaptatif sur ses ampoules Matter

Gimmy Chu, PDG de Nanoleaf, a confirmé à The Verge que son entreprise teste actuellement l'Éclairage adaptatif sur sa gamme d'ampoules Essential compatibles Matter, il dit :

Nous faisons partie des partenaires qui participeront au lancement de l'Éclairage adaptatif sur les produits Matter. Ces derniers mois, nous avons mené des tests approfondis pour garantir une excellente expérience aux utilisateurs.

C'est d'ailleurs grâce à ces tests que la fonctionnalité est apparue pour les ampoules Matter de Nanoleaf dans les bêtas d'iOS 18. Des utilisateurs de Reddit l'ont repérée sur leurs propres ampoules de la marque.



Pour rappel, Matter est un nouveau standard d'interopérabilité pour la maison connectée. Développé conjointement par des géants comme Apple, Amazon, Google et Samsung, il vise à simplifier et unifier les communications entre objets connectés. Avec Matter, un accessoire compatible pourra fonctionner de manière transparente avec les principaux écosystèmes du marché (HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings...), là où il fallait auparavant choisir son camp. Cette approche ouverte et collaborative promet de démocratiser la domotique en facilitant l'installation et l'usage au quotidien. Fini la complexité des multiples apps et protocoles, Matter permettra de contrôler tous ses objets depuis son écosystème favori.

L'Éclairage adaptatif, une fonctionnalité très appréciée sur HomeKit

L'Éclairage adaptatif permet aux ampoules compatibles d'ajuster automatiquement leur température de couleur tout au long de la journée, passant d'un blanc froid stimulant à un blanc chaud apaisant. Très appréciée des utilisateurs de HomeKit, cette fonctionnalité n'était jusqu'ici pas disponible pour les accessoires Matter, au grand dam de certains.

Son arrivée prochaine sur les ampoules Matter est donc une excellente nouvelle. Si Nanoleaf est pour l'instant le seul fabricant à avoir confirmé la prise en charge de l'Éclairage adaptatif, il est fort probable qu'Apple travaille avec d'autres acteurs majeurs comme Philips pour intégrer la fonctionnalité à leurs produits Matter avec iOS 18.

À terme, l'objectif semble être d'ouvrir l'Éclairage adaptatif à tous les partenaires Matter de l'écosystème Maison d'Apple. De quoi démocratiser cette fonctionnalité très pratique au quotidien et renforcer l'attrait de l'app Maison face à la concurrence d'Amazon Alexa ou de Google Home.