iOS 17 débarque lundi 18 septembre

À la suite de la présentation de l'iPhone 15, Apple a confirmé la date de sortie officielle d'iOS 17. Sortie prévue le lundi 18 septembre, quelques jours avant celle du nouvel iPhone le vendredi 22 septembre. La semaine prochaine s'annonce bouillante à Cupertino.

Sortez vos agendas

C'est officiel, iOS 17 à une date de sortie et c'est pour le lundi 18 septembre. Aux alentours de 19 heures (heure française), tout le monde pourra télécharger la nouvelle grosse mise à jour annuelle sur iPhone.



L'autre bonne nouvelle, c'est qu'iPadOS 17 sortira également à cette date. Pas de décalage cette fois-ci, contrairement à l'année dernière avec iPadOS 16 et le lancement complexe de Stage Manager.



Pour les bêta-testeurs, la release candidate RC est disponible pour tous les supports depuis quelques heures. Une bêta d'iOS 17 qui sera globalement restée stable, et ce, pour le plus grand bonheur des fans qui ne peuvent pas attendre la rentrée pour essayer les nouvelles fonctionnalités.

Récapitulatif des grandes nouveautés d'iOS 17 :

Comme indiqué en avant-première sur iPhoneSoft, il y a quelques mois, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et le mythique iPhone X ne sont pas compatibles avec iOS 17. Apple estime que ces appareils ne sont plus assez puissants pour supporter correctement son système.



Liste officielle des iPhone et iPad compatibles iOS 17 et iPadOS 17