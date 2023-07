Apple prépare un nouvel écran pour Mac avec un mode StandBy

Dans la dernière lettre d'information "Power On", outre les AirPods Pro 2 avec port USB-C et les jeux sur Vision Pro, Mark Gurman explique qu'Apple travaille sur une nouvelle option d'affichage externe pour Mac qui pourrait faire office d'affichage intelligent lorsqu'il est inactif.



Apple travaille également sur d'autres options d'écran, probablement destinées à succéder directement au Pro Display XDR et à l'Apple Studio Display. Cela ferait ainsi trois modèles différents dans la gamme.

Un écran intelligent propulsé par iOS 17 ?

L'écran intelligent fonctionnerait à l'aide d'une puce similaire à celle des iPhone, ce qui n'est pas très surprenant étant donné que l'écran Studio Display fonctionne de la même manière (à l'aide d'une puce A13 en interne). Mais sur le Studio Display, l'intelligence du logiciel s'étend simplement à l'appareil photo et au système de haut-parleurs avec des fonctionnalités telles que Center Stage et Spatial Audio.

Le mode StandyBy sur iPhone 14 Pro / iOS 17

Pouvoir être utile en mode veille à faible consommation d'énergie est bien plus intéressant pour les utilisateurs. Et si vous vous posez la question de ce à quoi cela pourrait ressembler, la réponse est probablement dans iSO 17. En effet, la nouvelle fonction StandBy de l'iPhone dans iOS 17 pourrait s'appliquer naturellement à un écran intelligent de ce type.



Malheureusement, si un tel produit vous fait saliver, notre confrère ne s'attend pas à ce que le nouvel écran intelligent soit commercialisé avant l'année prochaine, "au plus tôt". Tablez donc sur fin 2024, voire 2025.



Reste que, connaissant Apple, le futur écran ne sera pas donné. L'Apple Studio Display débute à 1 749 euros, tandis que l'inabordable Apple Pro Display XDR démarre à 5 499 euros, hors option.