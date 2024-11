L’adoption d’iOS 18.1 est deux fois supérieure à celle d’iOS 17.1

Sans surprise, les utilisateurs mettent rapidement à jour leur iPhone vers iOS 18.1 suite au lancement d’Apple Intelligence.



Les premières fonctionnalités IA, lancées avec iOS 18.1 en anglais, ont eu un fort impact sur les installations, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une interview avec CNBC.

Une première vague prometteuse

Selon Tim Cook, les clients téléchargent et installent iOS 18.1 à un rythme deux fois plus rapide que pour iOS 17.1 à la même période l’année dernière. Apple n’a pas encore fourni de chiffres officiels sur l’adoption d’iOS 18, mais il n’y aucune raison de ne pas croire le successeur de Steve Jobs.



iOS 18.1, lancé lundi dernier, apporte les fonctionnalités d’Apple Intelligence aux iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et aux modèles iPhone 16. Mais comme vous le savez, la France devra patienter jusqu’à avril 2025 pour y avoir droit en français et sans bidouiller les réglages de l’iPhone.



Parmi les nouveautés, on trouve des outils de rédaction, un nouvel aspect visuel pour Siri avec la fonction de saisie, des résumés et des réponses intelligentes, un outil de nettoyage pour les Photos, et bien d’autres encore comme les films souvenirs.

La suite arrive en décembre

iOS 18.2, prévu pour décembre, pourrait encourager encore plus d’utilisateurs à mettre à jour leur appareil, car il inclura les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence en matière de génération d’images, telles que le Image Playground et le Genmoji. Mais ce ne sera qu’à partir d’avril prochain que les chiffres d’Apple pourraient exploser, avec le lancement international de ses outils IA.



Qui attend justement la sortie d’Apple Intelligence en France pour passer à la dernière version ou s’offrir un iPhone 16 ?