Comment ça marche "Live Voicemail" sur iOS 17

La fonctionnalité Live Voicemail est l'une des grandes nouveautés d'iOS 17 afin d'aider à résoudre le problème croissant des spams téléphoniques tout en vous permettant de décider quand répondre aux appels de personnes que vous connaissez. Si vous n'avez pas encore compris son utilité ou son fonctionnement, voici comment utiliser, activer ou désactiver la messagerie vocale en direct sur votre iPhone.

Une messagerie vocale nouvelle génération

Voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité d'iOS 17, qui s'ajoute à la personnalisation des affiches de contact :

Live Voicemail permet aux utilisateurs de lire des transcriptions en temps réel des messages vocaux laissés sur leur messagerie, et leur donne la possibilité de répondre pendant qu’on leur laisse un message. Les appels identifiés comme indésirables par les opérateurs ne passeront pas par Live Voicemail et seront automatiquement déclinés. Grâce à la puissance du Neural Engine, les transcriptions de Live Voicemail sont gérées sur l’appareil et restent entièrement confidentielles.

Étant donné que les opérateurs ne parviennent pas à bloquer à 100 % les spams sur iPhone, ni même de très bonnes applications comme Orange Téléphone, il est possible que certains passent à travers les mailles du filet et se retrouvent dans votre boîte vocale nouvelle version. Heureusement, cette fonctionnalité comprend un bouton de blocage intégré, vous permettant de vous en débarrasser rapidement.

Voici à quoi ressemble la messagerie vocale en direct de l'iPhone :

Comment utiliser Live Voicemail ?

iOS 17 est actuellement en version bêta, mais la fonctionnalité est déjà active par défaut. Vous pouvez la désactiver dans Réglages > Téléphone > Live Voicemail (Messagerie vocale en direct).



Lorsque vous recevez un appel et que vous ne répondez pas ou que vous l'envoyez vers votre répondeur, vous verrez l'icône du téléphone et de l'enregistrement en haut de votre iPhone (ou dans la Dynamic Island pour les iPhone 14 Pro et futurs iPhone 15).



Il suffit alors de toucher l'icône du téléphone pour accéder à la transcription de la messagerie vocale en direct. En fait, le message vocal est interprété par le système d'exploitation et retranscrit à l'écrit pour que vous puissiez connaître l'objet de l'appel sans même l'écouter.



Vous pouvez également bloquer l'appelant, répondre à l'appel ou laisser l'appelant finir de laisser un message vocal - et vous pouvez balayer l'écran vers le haut pour quitter Live Voicemail à tout moment.



Que pensez-vous de cette nouveauté introduite par Apple dans iOS 17 ? Pour nous, l'entreprise a tué le répondeur classique !