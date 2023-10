Voici comment faire sonner une Apple Watch égarée avec iOS 17

Depuis plusieurs années, Apple propose sur watchOS dans le centre de contrôle un bouton pour faire sonner votre iPhone afin de le retrouver facilement ! Ce que ne proposais pas la firme de Cupertino jusqu’ici, c’était l’inverse. Avec iOS 17, Apple propose l’option « Ping my Watch » ou en français « faire sonner mon Apple Watch ». Voici comment l’activer !

iOS 17 est requis pour cette fonctionnalité

Avec iOS 17, Apple introduit une fonction très demandée par ses utilisateurs - la capacité de faire sonner votre Apple Watch via votre iPhone, vous aidant ainsi à la localiser plus facilement. L’ajout d’un bouton dédié dans le centre de contrôle rend l’utilisation de cette fonction à la fois pratique et intuitive. Bien que la fonction soit initialement désactivée, il est très simple de l’activer.



Voici comment procéder :

Ouvrez l’application « Réglages » sur votre iPhone. Allez dans « Centre de contrôle » Ajoutez la fonction : Appuyez sur le bouton ‘+’ à côté de l’option “Faire sonner mon Apple Watch” pour l’ajouter au Centre de contrôle. Accédez au centre de contrôle en glissant votre doigt depuis le coin supérieur droit de l’écran. Appuyez sur le nouveau bouton “Faire sonner mon Apple Watch” et écoutez attentivement ! Ce bouton se trouvera tout en bas si vous n’avez pas mis plus haut dans la liste.

La fonctionnalité fonctionne grâce à la connexion Bluetooth et est donc optimale lorsque le téléphone et la montre sont proches l’un de l’autre. Si vos appareils sont à une distance supérieure à 20 mètres ou dans des pièces différentes, l’utilisation de l’application “Localiser” est recommandée, permettant une localisation plus précise de votre Apple Watch perdue.



L’Apple Watch peut être sonnée qu’elle soit déverrouillée, verrouillée, ou même en cours de chargement. Une bonne astuce pour ceux qui ne savent plus où ils ont mis leur tocante Apple...