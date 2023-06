iOS 17 : voici comment vous pourrez partager votre AirTag avec un autre utilisateur Apple

Vous l'avez probablement vu dans la longue liste des nouveautés d'iOS 17, Apple va proposer aux possesseurs d'AirTag de partager la localisation du traqueur d'objet avec un autre utilisateur Apple. C'était une demande récurrente de la part des clients Apple et l'entreprise semble avoir écouté ce qui se disait sur les forums et les réseaux sociaux !

Le partage d'un AirTag devient possible, mais comment ça marche ?

Bonne nouvelle, iOS 17 va intégrer une nouveauté majeure concernant les AirTags, les traqueurs d'objet vont pouvoir être partagés avec un autre utilisateur Apple directement depuis l'application "Localiser" de votre iPhone.

Comme l'explique MacRumors, le principe de partage va être extrêmement simple, voici comment cela va se passer dès que vous aurez installé iOS 17 :

Ouvrez l'application Localiser sur votre iPhone

Rendez-vous dans Objet en bas de l'écran

Appuyez sur votre AirTag dans la liste

Faites dérouler les options

Appuyez sur "Partager cet AirTag"

Appuyez sur "Continuer"

Choisissez la personne avec qui partager l'AirTag, elle devra obligatoirement avoir une fiche de contact déjà créée dans l'application "Contact" de votre iPhone

Dès que la personne acceptera votre invitation pour récupérer en temps réel la localisation de l'AirTag, celui-ci la considèrera comme un second utilisateur, mais pas le propriétaire de l'AirTag. Cela signifie que le mode perdu sera inaccessible, tout comme la possibilité de renommer l'AirTag ou de le supprimer afin qu'il puisse être enregistré avec un autre Apple ID. Ce partage désactivera systématiquement les avertissements qu'un AirTag inconnu traque la position, plus de sonnerie et plus de notifications sur l'iPhone.



Cette initiative de partager un AirTag peut être intéressante pour les couples qui glissent un AirTag dans la voiture ou sur le collier d'un animal de compagnie. Cela permettra de stopper la procédure anti-harcèlement qui pouvait se déclencher à plusieurs reprises par erreur quand le propriétaire de l'AirTag était éloigné pendant un long moment.



Le rapport explique également que le partage n'est pas exclusif aux AirTags. Il peut être utilisé avec n'importe quel objet dont la fonction Find My est activée. Une personne ayant accès à l'objet ou à l'AirTag peut le localiser et diffuser un message audio.



Pour l’instant, le partage d'AirTag est exclusivement disponible dans la première bêta d'iOS 17, il sera déployé à tous les utilisateurs dès la rentrée. Il va falloir s'armer d'encore un peu de patience si vous souhaitez partager votre AirTag avec un proche.

