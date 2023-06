Voici comment créer votre voix personnelle sur iOS 17

Tutoriels et Astuces

Pour créer votre voix personnelle, vous devrez lire à voix haute une série de phrases. Une fois l'enregistrement terminé, votre iPhone générera et sauvegardera votre voix personnelle. Vous pourrez ensuite l'utiliser avec la fonctionnalité "Live Speech", qui permet aux utilisateurs de taper du texte en parlant dans des applications telles que FaceTime, l'application Téléphone et d'autres applications de communication. La voix personnelle sera disponible pour le grand public lors de la publication de la première version bêta publique d'iOS 17. Apple a annoncé que les testeurs de la version bêta publique pourront y accéder dès le mois prochain. Quant à la version finale, elle sera publiée en septembre prochain, avec les nouveaux iPhone 15.

"Voix Personnelle" ou "Personal Voice" en anglais a été spécialement conçue pour les personnes qui risquent de perdre l'usage de la parole. Elle leur offre la possibilité de "créer une voix qui leur ressemble" afin de faciliter leur communication. La fonction "Voix personnelle" est disponible dès la première version bêta d'iOS 17, ce qui permet aux développeurs de commencer à la tester. Elle se trouve dans les paramètres d'accessibilité de l'application "Réglages", sous l'option "Voix personnelle". La création d'une voix personnelle prend environ une heure et nécessite un enregistrement dans un endroit calme, sans bruit de fond. Apple recommande aux utilisateurs de parler naturellement à un volume constant tout en tenant l'iPhone à une distance d'environ 15 centimètres du visage. Si le bruit de fond est trop important lors de l'enregistrement, iOS 17 vous conseillera alors de trouver un endroit plus calme.

Avec l'arrivée de la première version bêta d'iOS 17, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité appelée "Voix personnelle". Cette fonctionnalité, qui a été annoncée le mois dernier avec d'autres nouveautés d'accessibilité , utilise l'intelligence artificielle pour vous permettre de créer une réplique de votre propre voix. Voici comment faire et à quoi cela sert.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.