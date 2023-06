iOS 17 : il sera possible de créer des entraînements personnalisés sur Apple Fitness+

Apple Fitness+ est aujourd'hui l'un des services de fitness les plus populaires dans le monde. Depuis le premier jour de disponibilité, Apple l'a amélioré en proposant de nouveaux coachs, de nouvelles activités et un tracking toujours plus précis avec l'Apple Watch. Avec iOS 17 et watchOS 10 qui vont arriver à la rentrée, il va être possible de créer ses propres entraînements personnalisés. On parle ici d'une grande évolution où chaque utilisateur va pouvoir se fixer des entraînements hebdomadaires afin d'atteindre ses objectifs personnels.

Avec iOS 17 et watchOS 10, Apple Fitness+ évolue

Aujourd'hui, quand vous utilisez Apple Fitness+, c'est de manière spontanée, vous ouvrez l'application, vous allez vers une activité et vous en faites peut-être une ou deux. Le problème avec ce type d'approche, c'est qu'elle ne pousse pas à la régularité. Dès la rentrée, Apple va proposer aux abonnés de son service de fitness de créer des entraînements personnalisés sur Fitness+, c'est-à-dire que chaque utilisateur pourra construire son propre entraînement et devra le planifier sur une semaine complète.



Par exemple ?

Chaque dimanche, vous créez un entraînement personnalisé afin de définir ce que vous ferez comme activités Fitness+ la semaine suivante. Vous pourrez choisir quelle activité, combien de temps par jour, avec quel coach et avec quelle musique. Apple n'impose rien aux utilisateurs, au contraire, l'entreprise laisse une totale liberté pour choisir vous-même l'entraînement qui vous convient.

Comment ça marche ?

Avec iOS 17, quand vous ouvrez l'application "Forme", vous retrouverez toujours l'onglet "Fitness+" en bas de l'écran, il vous suffit d'appuyer dessus pour accéder au service. Pour ceux qui ont installé la deuxième bêta d'iOS 17, vous avez probablement remarqué que dès que vous arrivez sur l'écran d'accueil de Fitness+, il y a une nouveauté qui vous propose de personnaliser votre entraînement. Voici comment s'y prendre :

Appuyez sur "Construire votre entraînement" Sélectionnez les jours de la semaine où vous souhaitez vous entraîner sur Fitness+. Apple vous demande d'activer les jours en appuyant sur des lettres qui correspondent aux jours de la semaine. En dessous, choisissez le temps d'entraînement journalier, 10 minutes ? 20 minutes ? 30 minutes ? À vous de choisir votre rythme. Continuez avec le choix de la durée de cet entraînement, souhaitez-vous l'avoir pendant 1 semaine, 2 semaines... Ou plus ? Là aussi, rien n'est imposé, c'est vous qui décidez. Choisissez les activités, vous retrouverez ici toutes les catégories déjà disponibles sur Apple Fitness+ Vous arrivez après sur un résumé des choix que vous avez sélectionnés Si vous souhaitez pousser la personnalisation à son maximum, vous pouvez ajouter vos coachs préférés ainsi que le genre de musique que vous appréciez pour vous entraîner.

Une fois que tout est terminé, il vous suffit de valider la création de votre entraînement personnalisé avec le bouton "créer mon entraînement". Une fois le programme établi, il s'affiche dans l'onglet principal Fitness+ de l'application Forme juste en dessous de la fonction "Cette semaine". Les entraînements quotidiens sont accompagnés d'un énorme bouton vert "Commencez maintenant" en bas de l'écran.



Pour le moment, Apple ne propose pas de lien entre l'application Forme et les applications Rappels ou même Calendrier, il faudra donc mettre vos propres rappels si vous souhaitez suivre efficacement votre entraînement personnalisé.



Source