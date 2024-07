Apple confirme que la mise à jour iOS 17.3 sera disponible la semaine prochaine

Depuis plus d'un mois, Apple propose aux développeurs et testeurs publics des bêtas d'iOS 17.3, la prochaine grosse mise à jour du cycle iOS 17. Ce programme de bêta va bientôt toucher à sa fin, Apple a confirmé que la mise à jour iOS 17.3 va être disponible pour tous... dès la semaine prochaine ! L'entreprise estime que la mise à jour est désormais jugée comme étant stable et performante.

Bonne nouvelle, la mise à jour iOS 17.3 va être publiée sur les serveurs d'Apple dès la semaine prochaine. Le géant californien a partagé cette note qui sous-entend clairement que la prochaine mise à jour majeure d'iOS débarquera au cours de la semaine du 22 janvier :

Le nouveau fond d'écran Unity Bloom iPhone et iPad pour l'écran de verrouillage sera également disponible la semaine prochaine, et nécessite l'iPhone Xs ou une version ultérieure exécutant iOS 17.3 et iPad (6e génération et ultérieure), l'iPad mini (5e génération et ultérieure), l'iPad Air (3e génération et ultérieure), l'iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et plus), l'iPad Pro 10,5 pouces et l'iPad Pro 11 pouces (1re génération et version ultérieure) fonctionnant sous iPadOS 17,3.