iOS 17 et iPadOS 17 seront lancés simultanément ce mois-ci

Apple devrait publier simultanément ce mois-ci les grandes mises à jour logicielles annuelles pour les iPhones et les iPads, soit iOS 17 et iPadOS 17, contrairement à l'année dernière où les versions iOS 16 et iPadOS 16 avaient été échelonnées entre septembre et octobre. La version pour l'iPad avait pris plus de temps que prévu, notamment à cause de Stage Manager.

Une sortie synchronisée

D'après les sources Mark Gurman de Bloomberg, un journaliste bien informé au sein d'Apple, la société de Tim Cook considérait la bêta 8 d'iOS 17 et d'iPadOS 17 comme une version finale, à l'exception de leur nom, "sauf circonstances imprévues".

Les huitièmes versions bêta ont été mises à la disposition des développeurs et des bêta-testeurs publics la semaine dernière, dans la foulée des sixième et septième versions bêta, ce qui indique qu'Apple s'approche de la version grand public, alors qu'elle se prépare à installer iOS 17 sur les tout nouveaux iPhone 15 qui sortent des usines chinoises et indiennes.



L'année dernière, Apple a publié iPadOS 16 le 24 octobre, plus d'un mois après la publication officielle d'iOS 16. La décision de retarder la sortie de son logiciel pour iPad à l'automne visait à lui donner plus de temps pour affiner Stage Manager, son tout nouveau système de gestion des fenêtres d'application, qui avait fait l'objet de nombreuses critiques lors de la phase de développement de la version bêta. La firme avait d'ailleurs estampillé cette version iPadOS 16.1.



iOS 17 et iPadOS 17 seront lancés probablement peu après l'annonce de la gamme iPhone 15, lors de l'événement "Wonderlust" organisé par Apple le mardi 12 septembre. Apple prévoit de diffuser l'événement en direct sur son site web, sur YouTube et via l'application Apple TV. Pour ceux qui veulent plus d'informations et une transcription en français, rendez-vous sur notre page keynote, la plus suivie par les francophones.



En attendant, consultez les principales nouveautés d'iOS 17.