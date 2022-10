Vous pouvez télécharger la version finale d'iPadOS 16.1 !

Apple rattrape son retard pour les utilisateurs d'iPad. Un mois environ après la sortie d'iOS 16 pour les iPhone compatibles, la firme propose enfin iPadOS 16.1 à ses clients. Comme son homologue pour téléphones, la mise à jour majeure pour tablettes offres son lot de nouveautés, améliorations et corrections, tant au niveau du système d'exploitation lui-même que des applications natives de la société. Et cette année, c'est une petite révolution sur l'iPad grâce à Stage Manager.

Les grandes nouveautés d'iPadOS 16

Présenté en grande pompe lors de la WWDC22, iPadOS 16.1 (et non pas iPadOS 16 qui a été laissé de côté) affiche un grand nombre de changements, souvent liés à iOS 16. Mais une fois n'est pas coutume, Apple a différencié ses deux systèmes d'exploitation en proposant une nouveauté majeure sur chaque. Alors que l'écran de verrouillage personnalisé ne se trouve actuellement que sur l'iPhone, les iPad profitent d'un tout nouveau multitâche appelé Stage Manager. Rempli de bugs au départ (et donc provoquant le décalage de la version finale d'un mois), cet ajout entend améliorer la productivité sur les tablettes Apple en regroupant les apps par paquet de 4 et en autorisant le positionnement et le dimensionnement des fenêtres sans contrainte.



La seule chose qu'il vous faut, c'est un iPad avec la puce M1 minimum. Ainsi, la nouveauté est réservée à l'iPad Pro 2021 et à l'iPad Air 5 2022 et c'est tout.

Les 10 autres nouveautés à ne pas manquer

Outre Stage Manager, iPadOS contient plus de 240 nouveautés que vous allez retrouver après avoir téléchargé gratuitement la mise à jour. Les 10 plus marquantes sont certainement les suivantes :

La liste officielles des nouveautés iPadOS 16.1

Photothèque partagée iCloud

La photothèque partagée iCloud simplifie le partage de photos et de vidéos avec un maximum de 5 personnes dans une photothèque distincte parfaitement intégrée à l’app Photos.

Des règles de configuration intelligentes vous permettent d’ajouter d’anciennes photos en toute simplicité en fonction de la date de début choisie ou des personnes figurant sur les photos lorsque vous configurez ou rejoignez une photothèque.

Utilisez les filtres de la photothèque pour afficher rapidement la photothèque partagée, votre photothèque personnelle ou les deux à la fois.

Les autorisations et modifications partagées permettent à tous les membres d’ajouter, de modifier et de supprimer des photos, d’y ajouter des légendes ou de les ajouter aux favorites.

Le bouton de partage de l’app Appareil photo vous permet de transférer directement les photos que vous prenez vers la photothèque partagée. Vous pouvez également activer un réglage vous permettant de partager automatiquement des photos lorsque d’autres membres de la photothèque sont détectés à proximité à l’aide du Bluetooth.

Messages

Modifiez un message jusqu’à 15 minutes après son envoi. Ses destinataires pourront consulter un historique des modifications apportées.

Annulez désormais l’envoi de n’importe quel message jusqu’à 2 minutes après l’avoir envoyé.

Grâce à l’action « Marquer comme non lu », revenez plus facilement à une conversation ultérieurement.

La fonction SharePlay dans Messages vous permet de partager certains contenus multimédias comme des films, de la musique, des jeux et plus encore tout en échangeant des messages avec vos amis.

La fonctionnalité de collaboration constitue une méthode simple pour inviter d’autres personnes à collaborer sur un fichier via Messages et pour recevoir des alertes en cas de nouvelles activités dans le fil lorsqu’une personne apporte une modification à un projet partagé.

Mail

Une recherche améliorée vous propose des résultats plus précis et plus complets, et vous fournit des suggestions à mesure que vous saisissez votre recherche.

La fonctionnalité « Annuler l’envoi » vous permet d’annuler la distribution d’un message dans les 10 secondes qui suivent son envoi.

Grâce à la fonctionnalité « Envoi programmé », envoyez un e-mail à la date et à l’heure de votre choix.

La fonctionnalité Rappel vous permet de recevoir un rappel à propos d’un e-mail spécifique à la date et à l’heure de votre choix.

Safari et clés d’identification

Les groupes d’onglets partagés vous permettent de partager un ensemble d’onglets avec d’autres personnes et de consulter les mises à jour des groupes d’onglets instantanément à mesure que vous travaillez ensemble.

Les pages de démarrage des groupes d’onglets peuvent être personnalisées avec des images en arrière-plan et des pages favorites pour chaque groupe d’onglets.

Les onglets épinglés des groupes d’onglets vous permettent d’épingler les sites web fréquemment consultés dans chaque groupe d’onglets.

Les pages web Safari peuvent désormais être traduites vers l’indonésien, le néerlandais, le polonais, le turc, le thaï et le vietnamien.

Les clés d’identification constituent une méthode de connexion plus sûre et plus simple pour remplacer les mots de passe.

La synchronisation de vos clés d’identification via le trousseau iCloud rend ces dernières accessibles sur tous vos appareils Apple tout en préservant leur chiffrement de bout en bout.

Stage Manager

Stage Manager constitue un tout nouveau moyen de réaliser plusieurs tâches en même temps, en organisant automatiquement vos apps et fenêtres dans une même vue.

Les fenêtres superposables vous permettent de superposer et d’ajuster la taille de vos apps pour créer votre espace de travail idéal.

Les groupes d’apps vous permettent de créer des ensembles d’apps auxquels vous pouvez revenir rapidement.

Les apps récemment utilisées placées à gauche de l’écran vous permettent de changer rapidement d’app ou de fenêtre.

Nouveaux modes d’affichage

Le mode Référence propose une couleur de référence pour les normes de couleurs et les formats vidéo les plus populaires sur l’iPad Pro 12,9 pouces avec écran Liquid Retina XDR. Utilisé avec Sidecar, ce mode vous permet d’utiliser l’iPad Pro 12,9 pouces comme écran de référence pour votre Mac équipé de la puce Apple.

Le réglage de mise à l’échelle de l’affichage permet d’augmenter la densité des pixels de l’écran afin d’afficher plus en détail vos apps sur l’iPad Pro 12,9 pouces (5e génération et ultérieures), l’iPad Pro 11 pouces (1re génération et ultérieures) et l’iPad Air (5e génération).

Météo

Optimisée pour l’écran plus grand, l’app Météo sur iPad propose des animations immersives, des cartes détaillées et des modules de prévisions interactifs.

Les cartes de l’app Météo affichent les précipitations, la qualité de l’air et la température dans une vue précise de votre position ou en plein écran.

Les modules interactifs permettent d’afficher plus de détails, comme la température heure par heure ou les prévisions de précipitations pour les 10 prochains jours.

La fonctionnalité « Qualité de l’air » affiche une échelle de couleurs représentant la qualité de l’air, le niveau et la catégorie de cette dernière, et vous permet de consulter la qualité de l’air sur une carte ainsi que les recommandations sanitaires associées, la composition des polluants présents, et bien plus encore.

Arrière-plans animés représentant la position du soleil, des nuages et des précipitations, et proposant des milliers de variations.

Des notifications vous préviennent lorsque des alertes météo importantes sont émises à proximité.

Jeux

Le tableau de bord d’activité intégré aux jeux rassemble dans une même vue la progression de vos amis dans chaque jeu, les jeux auxquels ils jouent ainsi que les réalisations qu’ils ont obtenues dans les différents jeux.

Les profils Game Center mettent en lumière votre progression et votre position dans les différents classements pour chacun des jeux auxquels vous jouez.

L’intégration des contacts affiche les profils Game Center de vos amis et vous permet de voir les amis en train de jouer ainsi que leur progression dans les différents jeux.

Texte en direct

La prise en charge de « Texte en direct » dans les vidéos vous permet d’interagir avec le texte contenu dans un extrait vidéo mis en pause afin que vous puissiez le copier, le traduire, le partager, le rechercher sur Internet et bien plus.

Les actions rapides vous permettent d’interagir avec les données détectées dans les photos et les vidéos d’un simple toucher. Vous pouvez notamment suivre des vols ou des commandes, traduire des éléments de texte en langue étrangère, convertir des devises et bien plus encore.

Recherche visuelle

Détachez le sujet d’une image de son arrière-plan pour l’isoler, de manière à le copier et le coller dans des apps telles que Mail et Messages.

Grâce à la fonctionnalité « Recherche visuelle », votre appareil peut désormais reconnaître la présence d’oiseaux, d’insectes, d’araignées et de statues dans vos photos.

Siri

La configuration facile des raccourcis permet d’exécuter des raccourcis avec Siri dès que vous téléchargez une app, sans aucune configuration supplémentaire.

Un nouveau réglage vous permet d’envoyer des messages directement, sans que Siri vous demande de confirmer leur envoi.

En posant la question « Dis Siri, que peux-tu faire ? », vous pouvez découvrir les possibilités d’actions de Siri sur iPadOS et dans les apps.

Nouvelle option permettant de raccrocher les appels téléphoniques et FaceTime avec Siri en disant « Dis Siri, raccroche. »

La prise en charge des Emoji vous permet d’insérer des Emoji à l’aide de votre voix lorsque vous envoyez des messages.

Dictée

Une toute nouvelle expérience de l’app Dictée prend en charge l’utilisation simultanée de votre voix et du clavier ou de l’Apple Pencil pour saisir et modifier des éléments de texte.

La ponctuation automatique insère des virgules, des points finaux et des points d’interrogation à mesure que vous dictez le contenu.

La prise en charge des Emoji vous permet d’insérer des Emoji à l’aide de votre voix.

Plans

La fonctionnalité « Itinéraire comprenant plusieurs arrêts » vous permet d’ajouter jusqu’à 15 arrêts sur votre itinéraire en voiture dans Plans.

L’affichage du prix des transports vous indique combien votre trajet va vous coûter dans la région de la baie de San Francisco ainsi qu’à Londres, New York et d’autres villes.

Maison

L’app Maison repensée vous permet de parcourir, d’organiser, de consulter et de contrôler les accessoires connectés de votre domicile.

L’onglet Maison intègre désormais l’ensemble de vos accessoires, de vos pièces et de vos scènes dans un onglet unique pour vous offrir une vue complète de votre domicile, consultable en un coup d’œil.

Les catégories Lumières, Climat, Sécurité, « Haut-parleurs et téléviseurs » et Eau vous permettent d’accéder rapidement à l’ensemble des accessoires pertinents organisés par pièce, et affichent des informations plus détaillées sur l’état de ces derniers.

La nouvelle vue Caméras affiche jusqu’à quatre caméras au premier plan et au centre de l’onglet Maison. Vous pouvez ensuite faire défiler les vues des caméras supplémentaires dans votre domicile.

Les vignettes d’accessoire revisitées présentent des icônes davantage reconnaissables visuellement dont les couleurs sont associées à certaines catégories, ainsi que de nouveaux comportements pour vous offrir un contrôle encore plus précis de chaque accessoire.

Matter, la nouvelle norme de connectivité domotique, est prise en charge pour permettre à un grand nombre d’accessoires d’interagir à travers différents écosystèmes afin d’offrir aux utilisateurs plus d’options et une meilleure interopérabilité.

Partage familial

La configuration améliorée pour les comptes des enfants facilite la création du compte de votre enfant en choisissant le contrôle parental adapté, y compris des restrictions du contenu multimédia selon son âge.

La configuration des appareils des enfants vous permet d’utiliser « Démarrage rapide » pour configurer facilement le nouvel appareil iOS ou iPadOS de votre enfant en intégrant déjà toutes les options de contrôle parental précédemment sélectionnées.

Les demandes de « Temps d’écran » dans Messages vous permettent d’accepter ou de refuser les demandes envoyées par vos enfants encore plus facilement.

La liste de suggestions pour la famille vous propose des astuces et des suggestions d’action à effectuer, notamment la mise à jour des réglages de contrôle parental sur les appareils de vos enfants, l’activation du partage de position, ou vous rappelle de partager votre abonnement iCloud+ avec tous les membres de votre famille.

Des apps aussi simples à utiliser que sur un ordinateur

Les barres d’outils personnalisables vous permettent d’ajouter les fonctionnalités que vous utilisez le plus dans vos apps.

Les menus s’adaptent au contexte pour les actions telles que Fermer, Enregistrer et Dupliquer pour faciliter la modification de vos documents et de vos fichiers dans certaines apps comme Pages et Numbers.

La fonctionnalité « Rechercher et remplacer » est disponible dans toutes les apps du système, notamment Mail, Messages, Rappels et Swift Playgrounds.

La vue Disponibilité de l’app Calendrier indique les disponibilités de chaque invité lors de la création d’évènements dans Calendrier.

Contrôle de sécurité

La nouvelle section « Contrôle de sécurité » de l’app Réglages aide les personnes victimes de violences conjugales à réinitialiser rapidement l’accès accordé à d’autres personnes.

La réinitialisation d’urgence vous permet d’agir rapidement et de réinitialiser l’accès accordé aux personnes et aux apps, notamment en désactivant le partage de position via Localiser et en réinitialisant les autorisations d’accès aux données accordées aux apps.

« Gérer les partages et les accès » vous aide à vérifier et à personnaliser l’accès à vos informations accordé aux apps et aux personnes.

Accessibilité

La fonctionnalité « Détection des portes » de l’app Loupe permet de localiser une porte, de lire les écriteaux et les symboles à proximité de cette dernière et vous fournit des instructions quant à la manière d’ouvrir la porte.

La fonctionnalité « Manette de partenaire » aide les utilisateurs atteints de troubles cognitifs à obtenir de l’aide auprès de leurs aidants ou de leurs amis lorsqu’ils jouent à des jeux en combinant les entrées de différentes manettes pour ne former qu’une seule manette.

La fonctionnalité VoiceOver est désormais disponible dans plus de 20 nouvelles langues, notamment le bengali (Inde), le bulgare, le catalan, l’ukrainien et le vietnamien.

Cette mise à jour comprend également d’autres fonctionnalités et améliorations :

Les nouveaux outils Aquarelle, Monoligne et Stylo-plume vous permettent de dessiner et d’écrire dans Notes et Annotation.

Prise en charge des AirPods Pro (2e génération), notamment Localiser et « Localisation précise » pour le boîtier de charge MagSafe, ainsi que l’audio spatial personnalisé pour une expérience d’écoute plus précise et plus immersive, également disponible avec les AirPods (3e génération), les AirPods Pro (1re génération) et les AirPods Max.

« Handoff dans FaceTime » vous permet de transférer sans interruption les appels FaceTime de votre iPad vers votre iPhone ou votre Mac, et vice versa.

Mises à jour apportées aux Memoji incluant notamment de nouvelles poses pour les autocollants, de nouvelles coiffures et couleurs de lèvres ainsi que de nouveaux nez et couvre-chefs.

« Traduire avec l’appareil photo » vous permet de traduire du texte à la volée en utilisant votre appareil photo dans l’app Traduire.

La détection des doublons dans l’app Photos identifie les doublons pour vous permettre de nettoyer votre photothèque rapidement.

Les listes épinglées de l’app Rappels vous aident à parcourir vos listes favorites rapidement.

Les recherches sur l’écran d’accueil permettent d’accéder à Spotlight directement depuis le bord inférieur de l’écran d’accueil pour faciliter l’ouverture d’apps, la recherche de contacts ou la recherche d’informations sur le Web.

Le réglage « Sécurité des communications » de l’app Messages offre aux parents la possibilité d’activer des avertissements sur les appareils de leurs enfants lorsque ces derniers reçoivent ou tentent d’envoyer des photos de sujets nus.

Les avertissements de sécurité de l’app Messages proposent aux enfants des ressources utiles lorsque ces derniers reçoivent des photos de sujets nus.

Les mises à jour de sécurité urgentes apportent encore plus rapidement des correctifs de sécurité importants à vos appareils et celles-ci peuvent être installées automatiquement entre les mises à jour logicielles standard.

Compatibilité d’iPadOS 16

La nouvelle version majeure d'iOS 16 et d'iPadOS 16 est donc disponible, mais pour quels appareils ? Voici la liste complète des iPad éligibles à iOS 16, et ceux qui ont été mis de côté.

Les appareils non supportés

Les modèles incompatibles cette année sont nombreux avec l'iPad mini 4, l'iPad Air 2 et l'iPad Air 3. Pour rappel, Apple ne fait pas cela pour vous inciter à renouveler votre iPad (bon peut-être un peu), mais le géant californien a surtout pris cette décision pour l'expérience utilisateur. Avant de lister les iPad qui seront éligibles, Apple teste la nouvelle mise à jour majeure sur l'ensemble du parc. En cas de lenteurs, de crash ou de bugs trop importants, l'appareil sort immédiatement de la liste des modèles compatibles.

Les appareils supportés

Voici la liste complète des iPhone éligibles à iPadOS 16 :

iPad mini (5e génération ou ultérieure)

iPad (5e génération ou ultérieure)

iPad Air (3e génération ou ultérieure)

iPad Pro (tous les modèles pourront installer la mise à jour)

Comment installer iPadOS 16 ?

Il ne vous reste plus qu'à télécharger iPadOS 16. Pour ce faire, c'est très simple :

Assurez-vous d'avoir sauvegardé vos données (via iCloud ou un Mac / PC) Assurez-vous d'avoir quelques gigas d'espace disque libre (au moins 6 Go) Connectez votre appareil à un chargeur et un à réseau WiFi Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer le téléchargement. Tout est gratuit, il suffit de patienter quelques dizaines de minutes pour que tout s'installe.

Voilà, vous savez tout sur la toute nouvelle version majeure, iPadOS 16. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.