Astuce iOS 16 : l'appareil photo peut traduire du texte en direct

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Dans iOS 16, Apple a intégré sa fonction de traduction à l'application Appareil photo, ce qui permet d'utiliser l'iPhone pour traduire des panneaux, des publicités, des emballages, des manuels d'utilisation et plus encore en temps réel. Une nouvelle astuce que l'on découvre ensemble.

La traduction au coeur du système

Pour utiliser la fonction de traduction que l'on connaît désormais depuis iOS 14 en direct, il suffit d'ouvrir l'application "Appareil Photo" et de pointer la caméra vers le texte que vous souhaitez traduire. Appuyez sur le bouton de sélection du texte en bas à droite pour sélectionner le texte détecté, puis choisissez l'option de traduction pour obtenir une traduction instantanée.



Vous pouvez mettre l'affichage en pause pour que les traductions soient superposées au texte, et zoomer pour voir de plus près. Il s'agit d'une fonctionnalité utile, parfaite pour les panneaux et autres textes que vous ne comprenez pas toujours lorsque vous voyagez.



L'application Google Translate dispose depuis 2015 d'une fonction similaire qui permet d'activer une caméra dans l'application et de traduire le texte qui se trouve autour de vous. Cette nouvelle fonction d'iOS 16 met l'application Appareil photo permet à iOS de ne plus faire appel à une app tierce.

Les autres actions rapides de l'appareil photo

Apple a également ajouté de nouvelles actions rapides qui peuvent être utilisées avec l'Appareil photo et les photos contenant du texte dans iOS. Les actions rapides rendent exploitables les données détectées sur les photos et vidéos comme les informations sur les vols, les livraisons, les langues étrangères, les devises, les URL et bien d'autres choses encore peuvent être activées pour vous permettre de suivre les colis, d'effectuer des conversions, de visiter des sites et bien plus encore.



iOS 16 est actuellement disponible pour les développeurs en bêta, et Apple prévoit de mettre à disposition une version bêta publique en juillet. La version finale sera lancée courant septembre avec les iPhone 14. On retrouvera plusieurs nouveautés autour des photos comme le détourage facile ou le copier-coller des modifications.