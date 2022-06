iOS 16 permet de copier-coller les modifications d'une photo sur une autre

Dès la sortie d'iOS 16, l'application Photos de l'iPhone va nous permettre de copier-coller les modifications apportées à une image en seulement un clic. L'objectif, faciliter la vie de celles et ceux qui souhaitent apporter les mêmes ajustements sur plusieurs photos. Un gagne-temps considérable.

La magie du copier-coller s'invite sur les photos

Apple n'a pas le temps de présenter toutes les nouveautés lors du Keynote et il faut donc se tourner vers la bêta 1 pour découvrir un peu plus en profondeur ce que nous cache iOS 16. Au niveau de l'application Photos, un nouveau menu fait son apparition.



Lorsque vous êtes sur une photo, trois petits points "..." sont désormais présents à côté du bouton Modifier. En cliquant dessus, une liste d'options s'affiche sur votre écran et parmi elles, on trouve la mention "Copier les modifications".

En cliquant sur ce bouton, l'application va enregistrer toutes les modifications que l'image a reçues. Que ce soit le filtre appliqué, les écritures et dessins ajoutés ou encore la légende en dessous, tout sera copier.



Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur une autre photo puis de cliquer sur les trois petits points (...). Cette fois-ci, la mention "Coller les modifications" vous permettra de faire ce petit tour de magie et d'appliquer exactement les mêmes ajustements que sur la photo initiale, astucieux.



Dernière nouveauté remarquée, le bouton "Revenir à l'originale" sera plus complet. Plutôt que de tout effacer d'un coup pour revenir à l'image d'origine, vous pourrez effacer les étapes de modification une par une. Pratique si l'on souhaite supprimer une seule modification.



Rappelons enfin qu'une autre nouveauté de Photos permet de détourer facilement un objet ou une personne.