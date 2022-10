iOS 16.1 propose de nouveaux réglages pour l'autorisation du copier/coller

Ce sera à vous de faire vos choix , rien ne sera définitif, vous pourrez modifier quand vous le souhaitez le réglage. Ce menu devrait rendre les questions de permission de copier/coller moins ennuyeuse en donnant aux utilisateurs un contrôle plus précis de leurs paramètres. D'après de récentes indiscrétions, iOS 16.1 devrait être lancé la semaine prochaine en même temps qu'iPadOS 16.1 qui est aussi dans les starting-blocks. Les deux mises à jour apporteront un énorme lot de nouveautés, dont les Live Activites sur iOS qui sont très attendues par les clients Apple.

Dans les réglages, vous retrouverez l'ensemble des applications que vous avez ouvertes et qui ont déjà demandé d'accéder minimum une fois à votre presse-papier. Pour y parvenir, voici comment il faudra procéder :

La mise à jour iOS 16.1 va apporter une tonne de nouveautés, certaines qui ont été en retard et qui n'ont pas pu être lancées avec iOS 16, d'autres qui ont été conçues à la dernière minute pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs ! L'amélioration du copier/coller se situe dans cette seconde catégorie. Avec iOS 16.1, Apple va proposer une nouvelle approche, celle aura pour objectif de demander quelle application iOS a l'autorisation systématique d'accéder à votre presse-papier qui comporte votre dernier copier. Cette technique n'est pas nouvelle, puisque Apple procède de la même façon pour la géolocalisation, l'accès au micro, à la caméra, à vos données Santé...

Le 12 septembre, Apple a mis en ligne iOS 16 avec un paramètre qui a fortement énervé les utilisateurs d'iPhone qui réalisent beaucoup de copier/coller d'une application à l'autre. En effet, à chaque fois que ce type d'action était effectuée, l'utilisateur avait d'afficher au milieu de son écran une pop-up l'invitant à autoriser ou non la validation du coller. Apple a rapidement averti que ce comportement n'était pas voulu par l'entreprise, le bug a d'ailleurs été rectifié avec les mises à jour correctives qui ont suivi. Avec iOS 16.1 qui sortira la semaine prochaine, la firme de Cupertino ajoute à nouveau une modification pour cette fonctionnalité liée à la confidentialité.

