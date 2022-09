Apple réagit à la pop-up d'iOS 16 quand vous faites un copier-coller dans une app

C'est l'une des récentes mesures prises par Apple pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. Depuis iOS 16, une pop-up s'ouvre automatiquement au centre de l'écran quand l'application où vous êtes souhaite accéder à votre presse-papier qui contient votre dernier copier. Ce nouveau procédé permet de mettre un "stop" aux applications un peu trop curieuses qui allaient voir votre presse-papier sans votre autorisation. Cette fonctionnalité basée sur de la bienveillance est loin de plaire à tout le monde !

Apple réagit enfin à cette nouveauté

La nouvelle pop-up qui oblige les apps à réclamer la permission avant d'accéder au presse-papiers (qui peut contenir des informations sensibles) a été incluse dans iOS 16 afin d'apporter une meilleure gestion de la confidentialité. Cependant, au fur et à mesure que les gens installent iOS 16, la question est devenue gênante puisqu'elle demande de manière répétitive l’autorisation des utilisateurs à chaque fois qu'ils veulent coller quelque chose dans une application.



Face à la colère flagrante des utilisateurs d'iOS 16 sur les réseaux sociaux et les forums, un client Apple a envoyé un mail à Tim Cook et Craig Federighi qui ont directement ajouté l'ingénieur Ron Huang dans le fil de la discussion (un cadre supérieur chez Apple) pour répondre à cette question.

Selon Huang, il s'agirait à la base d'une erreur, ce n'est pas le comportement que cherchaient à mettre en place les développeurs d'Apple qui ont activement travaillé sur iOS 16. Il est probable que l'équipe y a pensé, a fait plusieurs expérimentations puis a oublié de supprimer la pop-up avant le lancement d'iOS 16.

Le cadre a continué en expliquant que les prochaines versions d'iOS vont ajuster cela et faire apparaître le moins possible cette pop-up devenue désagréable au fil du temps.



Huang affirme qu'Apple a vu en interne une éventualité de donner aux utilisateurs la possibilité (via les réglages) de déterminer les applications qui ont systématiquement l'autorisation d'accéder au presse-papier et celles qui n'y ont pas le droit sans demander.

Cette approche existe depuis longtemps dans les réglages, puisqu'un utilisateur peut accepter ou refuser qu'une application accède à sa géolocalisation, à son micro, à sa caméra arrière ou avant... La gestion par l'utilisateur est presque possible à 100% !



Apple pourrait bientôt publier une mise à jour d'iOS 16 qui corrigera un certain nombre de problèmes qui sont présents depuis la nouvelle version. On pense aux demandes répétitives d'accès au presse-papier, mais aussi une solution pour les modèles iPhone 14 Pro qui ne répondent plus après le transfert de données depuis un iPhone d'ancienne génération.