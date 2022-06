Comment installer iOS 16 bêta sur iPhone (et iPadOS 16)

⏰ Hier à 21:48

Medhi Naitmazi

7



L'attente fût longue. Un an après avoir découvert iOS 15, Apple vient de dévoiler iOS 16 lors du keynote du 6 juin, tout en libérant la première bêta dans la foulée. iOS 16 pour les iPhone et iPadOS 16 pour les iPad sont désormais à portée de main. Les développeurs sont les premiers servis évidemment, mais il est très facile d'installer iOS 16 bêta pour les utilisateurs lambdas. Voici notre traditionnel tutoriel.

Il est temps de télécharger iOS 16 !

Après une soirée riche en nouveautés et en rebondissement, Apple a présenté ce soir toutes les nouveautés autour des systèmes d'exploitation iOS 16 et iPadOS 16. Pour ne pas attendre septembre et tester la plupart des changements (certains arriveront plus tard sur les bêta 2, 3, 4 ou même iOS 16.1, iOS 16.2 etc), le programme bêta s'ouvre aux développeurs.



Dès maintenant, les développeurs peuvent installer la première bêta d'iOS 16 et d'iPadOS 16 sur leur iPhone et iPad éligibles. Il faut évidemment garder en tête que la première bêta peut être remplie de bugs et de ralentissements, voire même vider votre batterie.

Comment installer iOS 16 sur iPhone ou iPad

Avec un compte développeur

Le téléchargement de la nouvelle bêta iOS 16 n'a pas changé. Les développeurs qui ont toujours le profil installé peuvent se rendre dans leur iPhone et iPad à l'application Réglages puis "Général" et "Mise à jour logicielle".



Pour les autres, il faut :

Faire une sauvegarde de son iPhone / iPad via iTunes ou iCloud (optionnel mais fortement conseillé)

Faire éventuellement de la place (au moins 6 Go à priori) dans son appareil

Être conscient qu'il s'agit d'une version de test non finalisée (avec des bugs potentiellement gênants)

Vérifier que son iPhone, iPod ou iPad est bien compatible iOS 16

Téléchargez le profil iOS 16 bêta depuis votre iPhone ou iPad (iPadOS 16) via le portail Apple Dev Center

le profil iOS 16 bêta depuis votre iPhone ou iPad (iPadOS 16) via le portail Apple Dev Center Faire " se fier" pour permettra l'installation du profil dans Reglages > Général > Profil

pour permettra l'installation du profil dans Reglages > Général > Profil Taper sur Installer

Saisir votre code de déverrouillage pour valider

Une fois le profil installé, la mise à jour est disponible dans vos Réglages (après un redémarrage)

Rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer l’installation d’iOS 16 bêta.

Sans compte développeur ?

Si vous n’avez pas de compte développeur, rendez-vous sur https://betaprofiles.com pour télécharger le profil en relation avec votre appareil. Puis suivez les étapes ci-dessus.



La mise à disposition de la bêta d'iOS 16 et d'iPadOS 16 aux testeurs publics n'est pas prévue pour tout de suite. La firme de Cupertino préfère s'assurer que la stabilité est bien présente pour éviter que des utilisateurs soient embêtés sur l'utilisation de leur appareil au quotidien. Tim a promis l’accès public d'ici un mois.



Les mises à jour tvOS 16 bêta 1, macOS 13 bêta 1 et watchOS 9 bêta 1 sont aussi disponibles pour les développeurs.