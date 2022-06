Astuce iOS 16 : comment détourer un élément dans une photo (+ macOS)

⏰ Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

3



Encore une nouveauté très pratique qui arrive avec iOS 16. Cette fois, il s'agit de l'application Photos qui s'offre une fonction pour détourer un objet ou une personne. Après Live Text l'an passé sur iOS 15, Apple va plus loin que la reconnaissance de texte grâce au Machine Learning. Outre la possibilité de traduire un texte directement dans une image, iOS 16 est maintenant capable d'extraire un élément de manière très propre d'un cliché. C'est assez bluffant et cela fonctionne également sur MacOS 13

Une nouveauté bluffante sur iOS 16

Si vous avez suivi notre tuto pour installer la bêta d'iOS 16, vous avez donc déjà accès à cette fonctionnalité qui devrait faire le bonheur des fans de montage en tout genre. Après avoir pris (ou importé) une photo dans l'application éponyme, il suffit d'aller dessus et de maintenir son doigt quelques instants sur la partie à détourer pour que la magie opère. C'est extrêmement simple à utiliser et rudement efficace. Alors qu'il faudrait le faire à la main sur Photoshop ou repasser derrière la fonction de détourage magique de Pixelmator Pro, iOS 16 extrait une personnage, un animal ou un objet avec une facilité déconcertante, le tout de manière très propre. Il ne vous reste plus qu'à partager l'image obtenue par email, message ou autre, ou bien de l'utiliser dans une application d'édition de photos pour créer des montages de qualité.

Comme il s'agit de la première bêta, tout n'est pas parfait et il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à extraire la partie que l'on veut. Mais nul doute qu'Apple peaufinera l'expérience d'ici la sortie de la version finale d'iOS 16 en septembre prochain avec les iPhone 14.

Et sur MacOS Ventura ?

Si vous êtes sous macOS 13, la nouveauté est également accessible mais via un clic droit.



Pour illustrer cette nouvelle astuce, voici une petite vidéo publiée par nos soins sur Twitter :

Incroyable la nouvelle fonction de détourage de photos dans #iOS16 ! pic.twitter.com/lnuy2UTSTb — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 7, 2022

Quelle est la meilleure nouveauté iOS 16 d'après vous ?