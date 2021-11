L'Adaptation Intelligente de la Vitesse (AIV) dans tous les véhicules neufs dès 2022

Adaptation Intelligente de la Vitesse (AIV) ou (ISA) pour Intelligent Speed Assistance. Voici les deux nouvelles formules à retenir pour 2022. Ces deux systèmes ont le même objectif, aider un peu plus le conducteur encore à respecter les limitations de vitesse. Un tout nouveau système disponible sur tous les véhicules neufs dès l'été 2022. Explications.

Pas sûr que tout le monde l'active...

Pour être franc avec vous, c'est une fonction que l'on n'avait pas vu venir et pourtant, elle risque d'être très importante dans les années à venir. Si depuis plusieurs années maintenant la majorité des véhicules possèdent le limitateur et le régulateur de vitesse, les véhicules qui sortiront de l'usine à partir de l'été 2022 seront équipés d'un troisième mode comme le stipule une nouvelle loi européenne votée le 17 novembre 2021.



Sous le nom d'Adaptation Intelligente de la Vitesse (AIV), l'activation de ce bouton aura pour but de mettre en place un système qui fait automatiquement ralentir le véhicule dès lors que vous dépassez la limitation de vitesse autorisée.



Non vous ne rêvez pas, si ce mode est actif, votre véhicule lancera une alerte sonore et visuelle dès que vous dépassez la limitation autorisée et se permettra même de réduire la vitesse à votre place. Bonne nouvelle, cette fonction est activable ou désactivable à souhait dans l'habitacle. Ce n'est donc pas implanté et imposé au conducteur dans le système intérieur (encore heureux...)



Son déploiement reste encore assez flou mais selon les informations du jour, tous les véhicules neufs immatriculés à partir de juillet 2022 en Europe en seront équipés. Dans un deuxième temps, à partir de 2024, tous les véhicules pourront installer ce système mais cela ne sera pas obligatoire, du moins dans un premier temps...



Une annonce passée inaperçue mais qui risque tout de même de faire débat. Si l'objectif est toujours le même à savoir "diminuer le nombre d'accidents", il y a fort à parier que cela ne plaise pas à la plupart d'entre nous. C'est d'ailleurs pour cela que le système ne sera pas activé obligatoirement et qu'il garde seulement sa fonction "d'aide supplémentaire" pour ceux qui le souhaitent.



