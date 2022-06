L'Europe interdit la vente de véhicules essence, diesel et hybride dès 2035

Alexandre Godard

Après l'obligation du port USB-C dès 2024, l'Europe frappe un grand coup dans le secteur de l'automobile. Suite à de longs débats durant plusieurs années, les eurodéputés viennent de tomber d'accord en ce qui concerne la vente de voitures thermiques neuves. D'ici treize ans, les automobilistes français et européens ne pourront plus s'acheter de voiture à moteur à essence ou diesel.

La Commission européenne approuve la loi

Officiellement, la vente de ce type de véhicule sera interdite à partir de 2035 sur notre territoire. Sont concernés les modèles essence, diesel et même hybride. Dès 2035, seule la voiture électrique sera autorisée sur le marché du neuf. L'hydrogène pourra également l'être mais la technologie peine encore à se démocratiser.

Le Parlement Européen et la Commission Européenne sont sur la même longueur d'onde et prévoient une première étape en 2030. Pour lancer cette nouvelle décennie, les constructeurs automobiles devront dans un premier temps réduire les émissions de CO2 de leurs voitures neuves de 55%. Une manière de se préparer à l'arrêt définitif de 2035.



Selon les personnes qui ont travaillé sur la nouvelle loi sur le sujet au Parlement, cette procédure permettrait de supprimer complètement les véhicules thermiques de la route d'ici 2050. Cet objectif est basé sur le principe qu'une voiture roule en moyenne quinze ans.



La prochaine étape risque d'être elle aussi très tendue étant donné que ce sont les 27 États membres de l'Union Européenne qui vont donner leur point de vue et surtout leur vote positif ou négatif. Nul doute que certains détails ne seront pas du goût de tout le monde.



Si l'idée est bonne sur le précepte, on ne peut s'empêcher de penser aux à-côtés. Effectivement, ce projet de loi serait bénéfique pour la planète mais qu'en est-il des usagers ? À l'heure actuelle, le nombre de bornes pour recharger les voitures est bien trop faible, même si l'on souligne une nette accélération des installations sur les deux dernières années. Il en va de même pour les bornes placées directement dans la rue.



Pour conclure, oui l'obligation de vendre des véhicules électriques est une bonne chose pour l'environnement (si le cycle de production des batteries s'avère bel et bien moins polluant, ce qui n'est pas encore clair à date), mais il ne faudra pas oublier tout le reste dont le bien-être des conducteurs. Tesla, Lucid et bien sûr Apple qui arrive bientôt avec son Apple Car doivent se frotter les mains.