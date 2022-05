Apple en passe de racheter le constructeur Canoo pour son Apple Car ?

⏰ Hier à 21:15

Medhi Naitmazi

Réagir



Et si Apple rachetait la startup Canoo spécialisée dans les véhicules électriques ? C'est l'hypothèse de Mark Gurman de Bloomberg qui fait un constat clair sur la situation des deux entreprises et les habitudes d'Apple pour attaquer un nouveau marché. Une stratégie qui a quasiment été payante avec l'iPod, l'iPhone, l'iPad, les AirPods et autres AirTags.

Apple a l'habitude de racheter des sociétés

Lorsqu'Apple se lance dans le développement d'un nouveau produit majeur, c'est qu'elle a déjà réalisés plusieurs acquisitions sur le secteur. L'interface multitouch de l'iPhone, Siri, Apple Music, Face ID, Touch ID, Apple Plans et même macOS sont en partie le résultat de rachats d'entreprises.



La future voiture électrique d'Apple ne sera pas différente selon le journaliste américain. Une partie du travail sous-jacent nécessaire à la conduite autonome et à l'apprentissage automatique provient d'ailleurs des transactions d'intelligence artificielle de l'entreprise au cours des dernières années.



En 2019, Apple a acheté Drive.ai pour apporter une expertise en matière de véhicules autonomes. Certains des ingénieurs et des responsables récupérés dans le cadre de cette transaction sont maintenant au cœur du travail de l'entreprise sur un système d'exploitation automobile et un logiciel de conduite autonome.



Au cours des derniers mois, Apple a également recruté plusieurs personnes issues de l'industrie automobile pour l'aider à accélérer ses travaux de développement automobile après le départ de cadres supérieurs. Elle a recruté des personnes clés de Ford, Rivian, Tesla, BMW, Mercedes, Volvo, Waymo et d'autres marques pour construire une voiture autonome sans volant ni pédale.

Lifestyle Vehicle de Canoo

La nouvelle cible s'appelle Canoo

Mais une cible potentielle d'acquisition a émergé qui pourrait aider encore plus le projet d'Apple : Canoo.

La startup de VE, fondée il y a cinq ans, est en difficulté. La semaine dernière, elle a averti les investisseurs qu'elle pourrait ne pas avoir assez de liquidités pour continuer à fonctionner. Canoo a trouvé des fonds supplémentaires, mais malgré cela, elle aurait du mal à produire autant que prévu.

Compte tenu de ces difficultés, la recherche d'un acheteur pourrait être la meilleure solution pour Canoo. Et c'est là qu'Apple entre en jeu. Une telle opération ne serait pas sans précédent pour le fabricant de l'iPhone : Son rachat de Drive.ai s'est fait de manière similaire.

Cette idée est loin d'être farfelue, puisque l'ancien directeur général de Canoo, Ulrich Kranz, est désormais l'un des principaux responsables du projet de voiture d'Apple. Apple compte également d'anciens ingénieurs de Canoo dans son personnel. De plus, les deux entreprises américaines ont déjà partagé des idées allant d'un investissement à une acquisition en 2020.



Pour ceux qui ne sont pas familiers, la startup EV a développé une plateforme automobile sous-jacente qui peut être appliquée à différents types de véhicules. Sa gamme comprend un véhicule de livraison et une camionnette. Mais pour les besoins d'Apple, le produit le plus intéressant de Canoo est son Lifestyle Vehicle.



Canoo a pour objectif de lancer le Lifestyle Vehicle à la fin de 2022 pour moins de 40 000 dollars. La voiture ressemble à un minivan mais dispose de sièges arrière de type limousine. Les personnes travaillant sur le projet de voiture d'Apple affirment que certaines de leurs propres conceptions sont similaires à ce que Canoo a développé.

Une personne proche d'Apple et de Canoo a prévenu qu'Apple ne voudrait probablement pas de la technologie de la startup dans une transaction, mais que son talent d'ingénieur pourrait être un atout. Canoo compte des employés spécialisés dans l'intérieur et l'extérieur des voitures, les logiciels, la fabrication automobile, les transmissions, la technologie des batteries et d'autres composants automobiles.

Apple a de grandes ambitions pour sa voiture. Elle a pour objectif de produire un véhicule doté de capacités de conduite autonome (sans volant ni pédales) dans le courant de la décennie. Voici l'avis de Mark Gurman de Bloomberg :

Les personnes ayant connaissance du projet d'Apple doutent que la société soit actuellement sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, mais même un véhicule moins révolutionnaire pourrait faire un tabac. Imaginez une voiture conçue par Apple, dotée d'un intérieur spacieux, d'une intégration poussée avec d'autres produits et de fonctions autonomes limitées - à égalité avec une Tesla.

Reste à voir si Apple veut et va faire main basse sur Canoo, dont plusieurs ingénieurs clés ont déjà quitté le navire... Qu'en pensez-vous ?