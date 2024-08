Apple voudrait racheter Brighter pour renforcer notre vie privée

Apple aurait l'intention d'acquérir Brighter AI, une startup allemande spécialisée dans l'anonymisation des données relatives aux visages et aux plaques d'immatriculation. Apple souhaite utiliser cette acquisition pour améliorer les fonctions de protection de la vie privée du Vision Pro, selon nos amis de 9to5Mac. En effet, cette technologie pourrait minimiser le risque que le casque ne capture des informations identifiables dans des vidéos ou des photos prises en public.

Confidentialité du Vision Pro

Si la capture d'images avec un iPhone ne pose généralement pas ce genre de problèmes, avec le Vision Pro se sera bientôt une question sérieuse. En effet, avec les premiers énergumènes qui se baladent aux USA avec le casque sur la tête, le risque de dérive va rapidement croître. Le signal visuel subtil sur le panneau avant du Vision Pro qui filme ne suffit pas.



Apple utilise déjà une technologie permettant de rendre flous les visages et les plaques d'immatriculation pour son GPS Plans. Le floutage des images permet de préserver la vie privée des personnes qui ont été prises au cours du processus de cartographie.

Pourquoi racheter Brighter

Mais alors, pourquoi faire l'acquisition de Brighter AI ? La startup allemande se distingue par sa technologie d'IA avancée permettant d'anonymiser les données sans les rendre floues. La méthode de Brighter AI modifie les images de manière à ce que les sujets ne soient pas reconnaissables, tout en conservant leur aspect naturel. Concrètement, avec sa technologie Deep Natural Anonymization 2.0, elle utilise la technique du Deep Fake pour modifier la tête d'une personne ou la plaque d'une voiture. Le résultat est bluffant, comme le montre notre test avec Natalie Portman :

Fondée en 2017, Brighter AI a reçu pour la dernière fois un financement de la part d'investisseurs en février 2023.



Bien évidemment, ce rachat pourrait aller bien au-delà du Vision Pro et d'Apple Plans. De quoi se démarquer un peu plus de la concurrence, l'entreprise ayant toujours eu à coeur de respecter la confidentialité de ses clients, et encore plus depuis l'iPhone X et ses campagnes pour la protection de la vie privée. Avec un appareil Apple, vous êtes maître de vos données sensibles, vous n'êtes pas pisté sur Internet et pas ciblé par les publicités selon votre profil.



Le dernier rachat d'Apple en date était Mira spécialisé dans les casques AR.