Substack blâme Apple pour la panne du Relais Privé d'iCloud

La semaine dernière, la fonctionnalité iCloud Private Relay d'Apple a connu une panne de plusieurs jours. Aujourd'hui, Substack accuse cette panne d'être à l'origine d'une tendance troublante observée par ses rédacteurs : une baisse substantielle des taux d'ouverture des newsletters envoyées pendant la panne. Mais la vérité est un peu plus compliquée.

L'explication de Substack sur la baisse des taux d'ouverture

Selon un récent post de Substack Writers, après enquête, leur équipe a déterminé que la récente baisse des taux d'ouverture signalés est probablement due à une panne d'iCloud Private Relay d'Apple. Cependant, cela ne reflète pas un changement réel dans les ouvertures, car les taux de clics sont restés stables pendant cette période. Pour rappel, Substack est une plateforme de blogging à l'instar Medium et qui permet d'écrire des articles et surtout de gérer des newsletters, en monétisant le tout.

De plus, la baisse des ouvertures signalées est entièrement concentrée chez les utilisateurs d'Apple Mail. Il est important de noter qu'Apple Mail masque les ouvertures pour de nombreux utilisateurs pour des raisons de confidentialité, ce qui rend les ouvertures signalées par Apple Mail généralement moins fiables que celles d'autres clients de messagerie.

Des taux d'ouverture paradoxalement gonflés à cause de Mail Privacy Protection

Beaucoup s'attendraient à ce que pendant la récente panne, les taux d'ouverture des newsletters Substack augmentent, et non diminuent. Si Mail Privacy Protection était hors ligne, il ne pouvait plus masquer l'activité des utilisateurs. Ainsi, les éditeurs auraient dû constater des taux d'ouverture plus élevés pour leurs messages. Alors pourquoi les taux d'ouverture ont-ils baissé au lieu d'augmenter ? C'est parce que la panne a fait que les chiffres étaient en réalité plus proches des véritables taux d'ouverture.

Mail Privacy Protection, en raison de sa conception, ne peut empêcher les éditeurs de voir les taux d'ouverture des e-mails qu'en traitant essentiellement chaque message comme s'il avait été ouvert. Même s'il ne l'a jamais été.

Cela conduit à des taux d'ouverture gonflés, d'où la recommandation de Substack aux rédacteurs de se concentrer plutôt sur les taux de clics. Effectivement, quand Mail Privacy Protection est en panne, les mails ne sont plus ouverts automatiquement par le système d'Apple et ça conduit à une chute des taux d'ouverture pour Substack.

Une fonctionnalité gratuite à fort impact

La raison pour laquelle cette panne a pu avoir un tel impact est que Mail Privacy Protection est disponible gratuitement pour les utilisateurs iOS — il ne fait pas partie du bundle iCloud+ et des autres fonctionnalités d'iCloud Private Relay.

Mail Privacy Protection peut être configuré dans les paramètres sous Mail ⇾ Protection de la confidentialité ⇾ Protéger l'activité Mail.

Cette panne met en lumière la popularité de cette fonctionnalité auprès des utilisateurs d'iPhone et d'iPad, mais aussi la difficulté pour les éditeurs de newsletters de mesurer avec précision l'engagement de leur audience. Un défi de taille à l'heure où les revenus publicitaires dépendent de plus en plus de ces métriques.