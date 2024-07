Après des perturbations mondiales, le Relais Privé iCloud fonctionne à nouveau

Pour les utilisateurs d’iCloud+, Apple propose un relais privé (qu’on peut aussi appeler un VPN) pour changer leur adresse IP avec une autre dans leur pays. Cette fonctionnalité bien pratique pour la confidentialité était en panne depuis plusieurs jours. Désormais, tout refonctionne à la normale pour l’ensemble des utilisateurs iCloud+ !

Plus de problème avec le Relais Privé iCloud+

La semaine dernière, une panne du Relais Privé iCloud+ a causé des perturbations majeures pour de nombreux utilisateurs à travers le monde. Heureusement, Apple a rapidement pris des mesures pour corriger ce problème et toutes les fonctionnalités sont désormais rétablies pour les utilisateurs du monde entier.



La panne a débuté jeudi et s’est prolongée jusqu’à samedi, ce qui a provoqué des difficultés de navigation pour les abonnés à iCloud+. Apple a confirmé ce problème sur sa page d’état du système en affirmant que tout était mis en œuvre pour que cet incident dure le moins longtemps possible.

Pour ceux qui avaient désactivé le Relais Privé pendant la panne, il est désormais possible de le réactiver dans les réglages de votre appareil. Avec la correction apportée par Apple, vous n’aurez plus de problème de navigation et pourrez bénéficier à nouveau de la protection avancée qu’offre le Relais Privé.



Le Relais Privé iCloud est une fonctionnalité clé pour les abonnés iCloud+, elle vise à renforcer la confidentialité en cryptant les données de navigation des utilisateurs. Cette technologie innovante fonctionne en faisant passer les données de navigation par deux serveurs de relais distincts. Ce mécanisme à double relais permet de séparer l’adresse IP de l’utilisateur de ses requêtes DNS, offrant ainsi une couche supplémentaire de confidentialité en ligne.



Source