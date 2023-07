iPad : l'Apple Pencil ne fonctionne plus correctement après un changement d'écran

L'Apple Pencil, c'est l'accessoire à détenir absolument si vous avez l'habitude de dessiner sur des applications iPadOS. Si au premier abord, les utilisateurs de l'Apple Pencil sont tous satisfaits de la réactivité et de la précision de l'accessoire, plusieurs retours affirment que l'Apple Pencil fonctionnerait très mal après un changement d'écran sur l'iPad.

Un problème dont Apple serait au courant

Un nombre croissant d'utilisateurs d'iPad se plaignent de rencontrer des problèmes avec leur Apple Pencil suite à la réparation de leur écran par des centres de service non officiels. Ce problème ne serait pas uniquement lié aux écrans de remplacement non officiels, il se produit également lorsque l'écran original de l'iPad est réutilisé sur un autre iPad du même modèle. Cette anomalie a été mise en lumière par la firme britannique de réparation iCorrect. La découverte a été faite lorsqu'un client leur a apporté un iPad dont l'écran était partiellement endommagé. Après avoir installé un écran récupéré d'un autre iPad similaire, iCorrect a constaté que l'Apple Pencil ne fonctionnait plus correctement.



Ricky Panesar, le PDG d'iCorrect, a détaillé la situation en expliquant que les nouveaux iPad Pro avec des écrans de remplacement ne peuvent pas tracer des lignes droites avec l'Apple Pencil. Selon lui, une puce de mémoire sur l'écran est programmée pour autoriser la fonctionnalité du Pencil uniquement si l'écran est connecté à la carte mère d'origine.

Il s'agit d'une tactique où divers composants sont couplés de sorte qu'ils ne fonctionnent qu'en tandem. Cette approche n'est pas nouvelle dans l'univers Apple, car elle a déjà été observée avec Touch ID et Face ID. À l'origine, Apple avait justifié cette pratique par des préoccupations de sécurité, mais la marque a ensuite été critiquée pour forcer les consommateurs à renouveler leur matériel.



Apple n'a pas encore fourni de commentaires sur le dysfonctionnement de l'Apple Pencil suite à un changement d'écran. Cette situation soulève de nouvelles interrogations quant à la liberté de réparation des utilisateurs et à la stratégie d'Apple concernant les réparations non officielles.

