Astropad lance une protection d'écran et un embout Apple Pencil pour iPad

Astropad, la société à l'origine de la solution Luna Display et de l'application Astropad Studio, a annoncé le lancement de Rock Paper Pencil, un nouveau kit de protection d'écran et d'embout Apple Pencil conçu pour imiter la sensation d'écriture avec un stylo sur du papier. En clair, il s'agit de se rendre encore plus réaliste la saisie avec stylet sur la tablette d'Apple.

Astropad lance Rock Paper Pencil

Selon Astropad, Rock Paper Pencil est censé offrir un "réalisme inégalé" grâce à la combinaison de l'embout Apple Pencil personnalisé et du protecteur d'écran conçu pour s'y adapter. Contrairement à la plupart des protections d'écran disponibles, la protection d'écran Rock Paper Pencil est magnétique, amovible et réutilisable. Elle se fixe naturellement sur l'iPad et peut être retirée lorsqu'il n'est pas nécessaire d'écrire, par exemple pour naviguer ou jouer.

Après une décennie de conception de produits iPad pour les artistes, nous avons appris que la précision est essentielle. Nous savions donc que nous devions faire quelque chose pour l'écran en verre glissant de l'iPad.

Avec Rock Paper Pencil, dessiner sur l'iPad ressemble à un stylo à bille sur du papier, avec des traits plus doux et mieux contrôlés. Il a été méticuleusement conçu pour les artistes numériques (mais aussi pour les preneurs de notes !). De plus, l'installation est un jeu d'enfant grâce aux bords magnétiques intégrés.

Le protecteur d'écran intègre une "technologie de nano-texture" qui simule la sensation du papier tout en réduisant les reflets. De plus, la pointe du stylet Apple Pencil est en métal et rappelle celle d'un stylo à bille. Astropad affirme que ce stylet est plus précis que l'Apple Pencil et peut être directement vissé sur l'Apple Pencil 2. On imagine qu'avec ça, l'Apple Pencil 2 "glisse" moins facilement.



Astropad propose évidement le kit Rock Paper Pencil en deux tailles : 12,9 pouces pour s'adapter aux modèles d'iPad Pro de troisième génération et ultérieurs, ainsi que 11 pouces pour s'ajuster à l'iPad Pro de 11 pouces et à l'iPad Air 4 ou iPad Air 5.



Le kit Rock Paper Pencil peut être acheté sur le site web d'Astropad au prix de 31,99 $ à l'heure actuelle, soit une remise de lancement de 20 %. Ensuite, ce sera 40 $. La livraison est possible en France, mais le produit sera lancé début octobre.