Bon plan : le stylet Apple Pencil 2 à son prix le plus bas !

L'Apple Pencil 2 est en vente à un prix imbattable, le plus bas que l'on puisse trouver. Amazon propose en effet l'accessoire idéal de l'iPad au prix de 115 €, contre 149,00 €. Le Pencil 2 est en stock et disponible à la livraison dès le 19 mars pour une livraison Prime.

Le meilleur allié des iPad récents

L'Apple Pencil 2 est un stylet de grande qualité, notre test nous le rappelle, pour tout ce qui est dessin, prise de note, retouche photo et même navigation sur iPadOS. Le Pencil 2 est compatible avec les iPad suivants : iPad mini (6e génération),

iPad Air (4e génération et versions ultérieures),

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération et versions ultérieures)

iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures).

L'Apple Pencil de deuxième génération peut également se fixer magnétiquement sur l'iPad Pro, l'iPad mini et l'iPad Air.

Mieux, si vous possédez un iPad Pro M2, l'Apple Pencil de deuxième génération peut désormais être détecté lorsqu'il plane jusqu'à 12 mm au-dessus de l'écran. Cette fonction de survol permet aux utilisateurs de voir un aperçu de leur dessin avant de le réaliser, et avec le système d'exploitation d'Apple, les champs de texte s'agrandissent automatiquement lorsque le crayon s'approche de l'écran.



Bref, un accessoire aussi incontournable que le Magic Keyboard.

Pour les anciens iPad

Si vous avez une tablette plus ancienne ou l'iPad de base, alors il vous faut l'Apple Pencil 1 vendu actuellement 95 €.

