Apple fait l'acquisition de Mira, une start-up spécialisée dans les casques AR

Avec le lancement de l'Apple Vision Pro, nous savons désormais qu'Apple porte un intérêt exceptionnel envers l'univers de la réalité augmentée. L'entreprise a révélé avoir travaillé pendant plus de 7 ans sur ce nouveau produit, ce qui a nécessité de la recherche, des recrutements stratégiques et beaucoup de dépôts de brevet. La sortie de la première génération de casque VR/AR ne signifie pas pour Apple une fin de projet, il va falloir sortir d'autres modèles et faire évoluer l'Apple Vision Pro, pour cela, Apple prépare déjà l'avenir.

Un rachat pour améliorer l'Apple Vision Pro

Apple continue son expansion en rachetant régulièrement de petites entreprises ou des start-up pour renforcer ses capacités technologiques. Cette fois-ci, le géant de la technologie a confirmé le rachat de Mira, une start-up basée à Los Angeles, spécialisée dans la création de casques de réalité augmentée destinés à des entreprises ou organisations tierces.

Apple a réalisé l'annonce officielle il y a quelques heures au média The Verge. Mira, qui a passé près de huit ans à développer des solutions AR novatrices et a réussi à se faire une place sur le marché compétitif de la réalité augmentée. La société s'est notamment fait remarquer en fournissant des casques AR aux forces militaires américaines, ayant décroché des contrats lucratifs avec l'armée de l'air et la marine, d'une valeur respective de plusieurs centaines de milliers de dollars.

En examinant le site web de Mira, on peut constater que la start-up jouait un rôle majeur dans le développement d'outils de communication exploitant la réalité augmentée.

Voici ce qu'on peut lire sur leur site internet :

Mira construit les solutions matérielles et logicielles de réalité augmentée les plus évolutives du marché, permettant aux travailleurs de première ligne de fournir des outils de communication et des informations lorsqu'ils en ont le plus besoin

Au-delà de ses collaborations avec les forces militaires, Mira avait également un partenariat exclusif avec Nintendo World. La start-up fournissait des casques de réalité augmentée pour les attractions "Mario Kart" dans les parcs à thème au Japon et à Los Angeles, notamment aux Universal Studios. Ce partenariat a contribué faire connaître Mira en tant que fournisseur de technologies AR de haute qualité.



Le PDG de Mira, Ben Taft, a exprimé sa fierté pour le parcours accompli par l'entreprise dans un message posté sur Instagram : "Impatient pour le prochain chapitre de Mira, chez Apple :). 7 ans de voyage, de la chambre d’étudiant à l’acquisition". Ce rachat représente une nouvelle étape dans l'histoire de Mira et témoigne de la reconnaissance de son expertise dans le domaine de la réalité augmentée.



Au total, 11 employés de Mira ont été sélectionnés pour rejoindre les rangs d'Apple, et ils ont déjà tous reçu leur badge. Le montant de l'acquisition reste confidentiel, mais Apple a simplement déclaré à The Verge :

Apple achète de plus petites entreprises technologiques de temps en temps, et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans

On ne sait pas encore si Apple décidera de poursuivre les accords conclus par Mira, notamment ceux avec les forces militaires et Nintendo. Cette acquisition va permettre d'améliorer les futures générations de l'Apple Vision Pro, on imagine que dans quelques années, nous aurons une évolution des technologies du casque à réalité mixte présenté lundi soir.



