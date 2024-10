UPS a licencié un livreur qui s’était spécialisé dans le vol de produits Apple

Les transporteurs comme UPS prennent régulièrement en charge des colis contenant des produits à forte valeur. Apple est l’un des clients les plus fidèles d’UPS, les deux entreprises travaillent ensemble depuis très longtemps, ce qui laisse transiter de nombreux produits Apple dans les entrepôts logistiques du transporteur. Sans surprise, qui dit produit Apple, dit forcément produit qui coûte très cher. Un rapport révèle qu’au Canada, un employé UPS a volé pendant une longue période des produits Apple

et des bijoux avant d’être licencié !

L’incroyable affaire de ce livreur UPS

Un scandale de grande envergure secoue la communauté de Winnipeg au Canada après qu’UPS ait licencié et que la police ait arrêté Orville Beltrano, un ancien employé accusé de s’être spécialisé dans le vol de produits Apple. Selon les informations fournies par l’enquête policière, Beltrano aurait dérobé des appareils d’une valeur totale de plus de 1,3 million de dollars, entre son embauche en 2013 et janvier 2024.



Au cours de cette période, environ 866 produits Apple ont été volés, démontrant l’ampleur et la durée du stratagème. Beltrano aurait revendu ces appareils via un site internet dédié aux produits d’occasion, une astuce qui lui aurait permis de déposer plus de 232 000 dollars dans ses comptes bancaires entre septembre 2023 et janvier 2024.

La fin de cette série de vols est survenue le 22 janvier 2024, date à laquelle Beltrano a été licencié puis arrêté. Lors de la perquisition de son domicile, les autorités ont découvert 9 000 dollars en liquide, un MacBook Pro, ainsi que des bijoux d’une valeur de plus de 9 000 dollars.



Beltrano a avoué avoir volé non seulement des produits Apple mais aussi beaucoup de bijoux. Grâce à son expérience au sein d’UPS, l’employé savait exactement ce que contenait chaque carton, il connaissait par cœur les cartons utilisés par Apple ainsi que les cartons qui contenaient des bijoux. Beltrano a volé tellement de colis, qu’il a rapidement eu les fonds pour acquérir une maison d’une valeur de 680 000 dollars et pour rembourser un crédit voiture pour une Audi, estimée à 60 000 dollars.



Cette affaire a été révélée grâce à une enquête interne d’UPS entamée en décembre après la constatation de disparitions récurrentes d’appareils Apple. L’installation de caméras de surveillance a permis de confirmer les activités illicites de Beltrano, notamment le vol de plus de 120 iPhones durant une très courte période.



L’affaire Orville Beltrano montre non seulement les défis sécuritaires auxquels font face les entreprises de livraison mais aussi les risques liés à la gestion de produits de haute valeur. UPS a déclaré prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité et éviter que de tels incidents se reproduisent à l’avenir.



