Deux anciens d'Apple lancent DoubleYou, spécialisée dans la cybersécurité iOS et macOS

Deux anciens employés d'Apple, des chercheurs en cybersécurité, viennent de lancer leur propre entreprise baptisée DoubleYou. Cette dernière a pour vocation d'aider les créateurs de produits de cybersécurité à protéger les appareils iOS et les Mac. Une bonne idée, à l'heure où les attaques se multiplient à travers le monde, malgré la prise d'initiative constante d'Apple en la matière.

Voici la startup DoubleYou

La startup DoubleYou a été fondée par Patrick Wardle et Mikhail Sosonkin. Patrick Wardle a travaillé à l'Agence nationale de sécurité (NSA) des États-Unis entre 2006 et 2008 avant de devenir un chercheur indépendant en sécurité spécialisé sur macOS. Sosonkin, quant à lui, a travaillé au sein de l'équipe de sécurité d'Apple entre 2019 et 2021.



Ils se considèrent comme des "amis de longue date" ayant une connaissance approfondie de la sécurité sur les plateformes Apple. Dans une interview accordée à TechCrunch, les deux compères ont expliqué la genèse de le DoubleYou. L'idée est naturellement venue après avoir constaté qu'il existe peu de produits de sécurité pour macOS et iOS. Bien qu'elles soient bien plus sûres que les concurrents comme Windows ou Android, elles sont de plus en plus ciblées par les pirates.

Avec l'augmentation de la prévalence et de la complexité des menaces malveillantes, il y avait un besoin pressant d'une nouvelle approche pour protéger les appareils Apple.



Chez DoubleYou, nous nous sommes engagés à développer des capacités défensives de classe mondiale pour lutter contre les dernières menaces ciblant les appareils Apple. Mais au lieu de les déployer nous-mêmes, nous voulons donner aux autres les moyens de créer des produits de sécurité.



Avec cette vision de démocratisation de la sécurité à l'esprit, nos capacités sont méticuleusement conçues pour s'intégrer de manière transparente dans d'autres produits de sécurité, en renforçant leurs capacités de détection et en élargissant l'étendue de la protection qu'ils offrent.

L'équipe DoubleYou souhaite utiliser des techniques fréquemment utilisées par les pirates pour attaquer les systèmes Apple afin de les appliquer en tant qu'outils de défense. Les amis ont développé une méthode d'analyse de tous les processus macOS afin de détecter et de bloquer tout code non fiable, ainsi que de surveiller et de bloquer les anomalies dans le trafic DNS.

Mais ce n'est que le début. Les fondateurs de la startup souhaitent également créer des outils pour surveiller et bloquer des logiciels tels que les mineurs de crypto-monnaie et les ransomwares.

Nous n'avons pas besoin d'utiliser de nouvelles technologies pour que cela fonctionne. Ce dont nous avons besoin, c'est de prendre les outils disponibles et de les placer au bon endroit.

Pour le moment, aucun rachat n'est envisagé, l'objectif de Wardle et Sosonkin étant de rester indépendants afin d'"attraper des logiciels malveillants".



Une belle initiative que l'on suivra de près. En attendant, si vous avez des soucis de sécurité sur Mac, notamment avec des virus ou autre malwares, sachez que la meilleure solution s'appelle Intego X9.