La mise à jour macOS Sequoia perturbe certains outils de cybersécurité

Apple a déployé lundi dernier macOS 15, aussi appelé Sequoia. Mais cette mise à jour semble poser problème à plusieurs outils de sécurité développés par des acteurs majeurs comme CrowdStrike, SentinelOne ou encore Microsoft. De nombreux retours sur les réseaux sociaux et forums spécialisés font état de dysfonctionnements.

Si les causes exactes ne sont pas encore claires, il semblerait que le pare-feu de macOS Sequoia soit en partie responsable de ces perturbations. Plusieurs experts ont en effet constaté que désactiver le pare-feu permettait de résoudre les problèmes rencontrés avec les outils de sécurité. Mais pour les utilisateurs qui comptent sur cette protection, ce n'est évidemment pas une solution viable.

Patrick Wardle, expert reconnu de la sécurité sur Mac et iOS, pointe du doigt le manque de tests approfondis de la part d'Apple avant de déployer ses mises à jour :



Assez agacé, il ajoute :

Je comprends qu'il est difficile de développer des logiciels sans bugs, mais peut-être que si Apple passait moins de temps et d'argent sur le marketing et plus de temps à tester ses logiciels, on s'en porterait tous mieux !