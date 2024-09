Apple a racheté DarwinAI, une société spécialisée dans l’IA

La future mise à jour iOS 18 est attendue de pied ferme par les utilisateurs du monde entier pour des innovations au niveau de l’IA. En retard vis-à-vis de certains de ses concurrents, Apple accélère l’investissement dans l’IA et ça se constate encore grâce à cette acquisition stratégique et prometteuse !

Apple, bientôt le leader dans le domaine de l’IA ?

Apple a acquis plus tôt cette année DarwinAI, une entreprise canadienne réputée pour ses innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette acquisition montre une fois de plus l’ambition d’Apple de se positionner comme un acteur majeur dans le secteur de l’IA, en concurrence directe avec des géants tels que Microsoft, Google et surtout Samsung qui a fait un gros buzz avec des fonctionnalités IA remarquables sur ses derniers Galaxy S.



DarwinAI propose une IA qui n’est pas générative, ni divertissante, en réalité la société s’est démarquée dans l’industrie par le développement de technologies d’IA spécialisées dans l’inspection des composants. Ces avancées sont particulièrement pertinentes pour Apple, qui cherche constamment à optimiser la performance et l’efficacité de ses appareils. Toutefois, toute l’expérience des équipes derrière DarwinAI pourrait servir à court terme et à long terme à une multitude d’évolutions autour de l’IA au sein d’Apple.

Apple a provoqué une fin de l’activité de DarwinAI sur les réseaux sociaux

Suite à l’acquisition, les plateformes en ligne de DarwinAI, incluant son site internet et ses profils sur les réseaux sociaux, ont été désactivés, signe d’une intégration complète dans les opérations d’Apple. Ce n’est pas la première fois qu’Apple rachète une entreprise et supprime toute activité en ligne dans les semaines qui suivent, en général c’est le signe d’une prise de contrôle totale du géant californien. De nombreux anciens employés de DarwinAI, y compris Alexander Wong, chercheur éminent en IA et cofondateur de DarwinAI, ont rejoint les rangs d’Apple. Wong occupe désormais le rôle crucial de directeur du groupe IA chez Apple.



En réponse aux questions sur cette acquisition, Apple a maintenu sa ligne de communication habituelle, indiquant qu’elle acquiert de temps à autre des petites entreprises technologiques, sans pour autant divulguer ses intentions ou ses plans futurs.



L’un des domaines d’expérimentation les plus prometteurs pour Apple est l’utilisation de vastes modèles linguistiques pour enrichir des applications telles que Siri, les raccourcis, les messages et Apple Music. Dans sa quête d’innovation, Apple met un point d’honneur à garantir la confidentialité des utilisateurs, en privilégiant l’exécution des fonctionnalités d’IA directement sur les appareils. Les recherches de DarwinAI sur le développement de systèmes d’IA compacts pourraient jouer un rôle clé dans cette démarche, offrant à Apple une précieuse expertise pour avancer dans cette direction. Espérons que l’on en voit déjà les fruits avec iOS 18 en juin prochain.



